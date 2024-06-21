У полиции Перми будет новый руководитель

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Перми назначат нового руководителя городского УМВД. Им станет полковник полиции Алексей Салтыков, который сейчас руководит отделом МВД «Пермский», сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники в правоохранительном ведомстве.
Назначение уже согласовано. Нового руководителя должны представить коллективу уже сегодня, 21 июня. Алексей Салтыков возглавлял отдел МВД «Пермский» с 2023 года.
Напомним, начальник Управления МВД по городу Перми Станислав Кравченко покинул свой пост в начале июня. Он ушел на пенсию по выслуге лет.