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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

У полиции Перми будет новый руководитель

У полиции Перми будет новый руководитель

21 июня 2024, 06:37
Фото: properm.ru
Нового шефа коллективу должны представить уже сегодня.

В Перми назначат нового руководителя городского УМВД. Им станет полковник полиции Алексей Салтыков, который сейчас руководит отделом МВД «Пермский», сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники в правоохранительном ведомстве.

Назначение уже согласовано. Нового руководителя должны представить коллективу уже сегодня, 21 июня. Алексей Салтыков возглавлял отдел МВД «Пермский» с 2023 года.

Напомним, начальник Управления МВД по городу Перми Станислав Кравченко покинул свой пост в начале июня. Он ушел на пенсию по выслуге лет.

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#Кадровые перестановки#Полиция#Полиция перми#Пермская полиция
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