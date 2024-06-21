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В группе ВТБ определили среднюю стоимость свадьбы в 2024 году

В группе ВТБ определили среднюю стоимость свадьбы в 2024 году

21 июня 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney
Устроенный ВТБ и банком «Открытие» опрос показал, что 28% россиян оценивают расходы на организацию свадьбы в 2024 году от 300 до 500 тысяч рублей.

Как сообщает inkazan.ru, при этом 23% (и 27% жителей Московского региона) считают, что свадьба обойдется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 6% (и 8% жителей Московского региона) уверены, что в наше время такое торжество будет стоить более 1 миллиона рублей.

Каждый четвертый опрошенный придерживается позиции, что свадьба должна быть масштабной и запоминающейся. Традиции устраивать пышную свадьбу особенно придерживается население южных регионов России, а менее всего сторонников большого торжества в Северной столице и Ленинградской области.

Треть респондентов не одобряют обычай устраивать пышные свадьбы в наше время, а нейтрально их оценивают 44%.

9% участников опроса считают, что при подготовке к свадьбе можно уложиться и в 100 тысяч рублей. 14% отметили, что свадьба в текущем году потребует от 100 до 200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если молодожены не смогли накопить денег на свадьбу, финансово им должны помочь родители — так ответили 87% россиян. 22% из них положительно оценивают финансовое участие в планировании свадьбы родителями, особенно велика доля таких сторонников на Северном Кавказе (34%), а 65% относятся к решению родителей оплатить свадьбу нейтрально, уточняя, что помощь должна быть добровольной и частичной.

За последние четыре года доля тех, кто считает приемлемым оплату свадьбы родителями, увеличилась на 4%. Число тех, кто придерживается точки зрения, что за свадьбу должны платить только жених и невеста, уже достигло 14%, хотя ранее составляло 18%.

Большинство опрошенных (68%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году (10% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 10–14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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