В группе ВТБ определили среднюю стоимость свадьбы в 2024 году

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Как сообщает inkazan.ru, при этом 23% (и 27% жителей Московского региона) считают, что свадьба обойдется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 6% (и 8% жителей Московского региона) уверены, что в наше время такое торжество будет стоить более 1 миллиона рублей.
Каждый четвертый опрошенный придерживается позиции, что свадьба должна быть масштабной и запоминающейся. Традиции устраивать пышную свадьбу особенно придерживается население южных регионов России, а менее всего сторонников большого торжества в Северной столице и Ленинградской области.
Треть респондентов не одобряют обычай устраивать пышные свадьбы в наше время, а нейтрально их оценивают 44%.
9% участников опроса считают, что при подготовке к свадьбе можно уложиться и в 100 тысяч рублей. 14% отметили, что свадьба в текущем году потребует от 100 до 200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.
Если молодожены не смогли накопить денег на свадьбу, финансово им должны помочь родители — так ответили 87% россиян. 22% из них положительно оценивают финансовое участие в планировании свадьбы родителями, особенно велика доля таких сторонников на Северном Кавказе (34%), а 65% относятся к решению родителей оплатить свадьбу нейтрально, уточняя, что помощь должна быть добровольной и частичной.
За последние четыре года доля тех, кто считает приемлемым оплату свадьбы родителями, увеличилась на 4%. Число тех, кто придерживается точки зрения, что за свадьбу должны платить только жених и невеста, уже достигло 14%, хотя ранее составляло 18%.
Большинство опрошенных (68%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году (10% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.
*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 10–14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.