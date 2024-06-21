В группе ВТБ определили среднюю стоимость свадьбы в 2024 году

Большинство опрошенных (68%) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году (10% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.