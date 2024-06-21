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В Кемеровской области будут прививать девочек от ВПЧ

В Кемеровской области будут прививать девочек от ВПЧ

21 июня 2024, 08:33
Фото: unsplash.com
Депутаты одобрили инициативу этой весной.

Власти Кемеровской области обязали медицинские организации проводить профилактическую вакцинацию девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ). Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Белов, сообщает издание VSE42.ru.

Прививки будут делать девочкам в возрасте с 12 лет включительно, по инструкции к применению вакцины. Медицинские учреждения должны будут ежемесячно предоставлять отчеты о вакцинации против ВПЧ. При этом они должны сообщать о всех случаях отказа от прививки и указывать причину — например, недоверие к медицине или религиозное убеждение.

Делать прививку от ВПЧ девочкам кузбасские депутаты разрешили в марте. Тогда они одобрили соответствующие поправки в региональный закон «О здравоохранении».

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#Общество#Вакцинация#Медицина
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