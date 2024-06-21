В Кемеровской области будут прививать девочек от ВПЧ

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:42
Власти Кемеровской области обязали медицинские организации проводить профилактическую вакцинацию девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ). Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Белов, сообщает издание VSE42.ru.
Прививки будут делать девочкам в возрасте с 12 лет включительно, по инструкции к применению вакцины. Медицинские учреждения должны будут ежемесячно предоставлять отчеты о вакцинации против ВПЧ. При этом они должны сообщать о всех случаях отказа от прививки и указывать причину — например, недоверие к медицине или религиозное убеждение.
Делать прививку от ВПЧ девочкам кузбасские депутаты разрешили в марте. Тогда они одобрили соответствующие поправки в региональный закон «О здравоохранении».