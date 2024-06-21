В Кемеровской области будут прививать девочек от ВПЧ

Прививки будут делать девочкам в возрасте с 12 лет включительно, по инструкции к применению вакцины. Медицинские учреждения должны будут ежемесячно предоставлять отчеты о вакцинации против ВПЧ. При этом они должны сообщать о всех случаях отказа от прививки и указывать причину — например, недоверие к медицине или религиозное убеждение.