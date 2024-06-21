В «Парме» один сезон проведет игрок ЦСКА

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Лёгкий форвард Самсон Руженцев (22 года, 201 см) будет выступать за БК «Парма» до конца сезона 2024/2025. В пермский клуб он перешел на правах аренды из ПБК ЦСКА, сообщает пресс-служба «Пармы».
Руженцев — москвич, занимался в 56-й и «Тимирязевской» спортшколах, после которой он успел поработать с ЦСКА-ДЮБЛ и в 14-летнем возрасте уехал в США. В Америке Самсон закончил школу «Хэмилтон Хайтс», поступил в университет «Флорида», где провел один сезон в NCAA. После первого курса баскетболист в 2021-м году принял решение продолжить карьеру в профессиональном баскетболе, подписав контракт с сербской «Мегой».
В июне 2022 года Руженцев перешёл в ЦСКА. В составе армейцев Самсон стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России (2024), участником «Матча звезд» Единой лиги ВТБ (2023), победителем конкурса по броскам сверху на «Матче звезд» Единой лиги ВТБ (2023), бронзовым призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2023), а также серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ (2022).
В минувшем сезоне Единой Лиги ВТБ он принял участие в 42 играх в составе ЦСКА, набирая в среднем 5.9 очков, делал 2,7 подбора и 0,9 передач.