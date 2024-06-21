В «Парме» один сезон проведет игрок ЦСКА

Руженцев — москвич, занимался в 56-й и «Тимирязевской» спортшколах, после которой он успел поработать с ЦСКА-ДЮБЛ и в 14-летнем возрасте уехал в США. В Америке Самсон закончил школу «Хэмилтон Хайтс», поступил в университет «Флорида», где провел один сезон в NCAA. После первого курса баскетболист в 2021-м году принял решение продолжить карьеру в профессиональном баскетболе, подписав контракт с сербской «Мегой».