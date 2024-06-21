В Перми может появиться маяк со смотровой площадкой

«Хотелось бы, чтобы его было видно с реки, и он находился в зоне пешеходной и транспортной доступности. Маяк — это символ надежды, правильно выбранного пути и устремленности в будущее. Пермь для меня — именно про это, поэтому захотелось, чтобы у города появился свой маяк», — говорит руководитель «Труменс-Групп».