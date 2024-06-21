В Перми может появиться маяк со смотровой площадкой

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В Перми могут построить маяк в натуральную величину. Он будет выполнять роль арт-объекта и достопримечательности с познавательно-развлекательным функционалом, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на гендиректора УК «Труменс-Групп» Елену Денисову.
Данную идею руководитель озвучила на мероприятии «Особый гость», бизнес-клуба «Идея», на котором присутствовал мэр Перми Эдуард Соснин.
«Мы хотим построить маяк в натуральную величину. Это будет не столько красивый арт-объект, сколько достопримечательность с познавательно-развлекательным функционалом», — цитирует издание Денисову. На его верхней точке будет расположена смотровая площадка и небольшая обсерватория.
«Хотелось бы, чтобы его было видно с реки, и он находился в зоне пешеходной и транспортной доступности. Маяк — это символ надежды, правильно выбранного пути и устремленности в будущее. Пермь для меня — именно про это, поэтому захотелось, чтобы у города появился свой маяк», — говорит руководитель «Труменс-Групп».
Глава города поддержал идею строительства в Перми маяка. «Труменс-Групп» предстоит совместно с горадминистрацией подобрать подходящую площадку и подготовить проект.
УК «Труменс-Групп» управляет ТЦ «Галерея», «Пассаж №3», БЦ «Сота», ТЦ «Арктик Холл», БЦ «Магнат», индустриальным парком «Култаево». Весной прошлого года команда «Труменс-Групп» совместно с ООО «Альянс» приступили к разработке концепции фудмолла в здании бывшего трамвайного депо на Разгуляе.