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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Перми скоростная «Ласточка» будет ходить от главного вокзала до Закамска

В Перми появится новая городская электричка. Рассказываем, как она будет ходить

21 июня 2024, 07:24
Фото: properm.ru

В Перми скоростная «Ласточка» будет ходить от главного вокзала до Закамска

Участок железной дороги, по которой будет ходить электричка, передаст гРЖД Пермский пороховой завод.
Сюжет
Ржд

В Перми появится новая городская электричка. Она будет ходить от главного железнодорожного вокзала до Закамска, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

По новому маршруту будет курсировать скоростная «Ласточка». Для этого Пермский пороховой завод передаст ОАО РЖД участок грузового железнодорожного пути от предприятия до станции Курья.

Напомним, ранее в Пермском крае хотели запустить новые скоростные поезда «Финист». Запуск планировался в первом квартале 2024 года. Однако новые поезда были отправлены обратно на завод-производитель для доработки. В пресс-службе СвЖД до сих не могут сказать, когда «Финисты» начнут курсировать по Прикамью.

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#Ржд#Пермский пороховой завод#Ласточка#Свжд#Электропоезд ласточка#Скоростная электричка
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