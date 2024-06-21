В Перми появится новая городская электричка. Рассказываем, как она будет ходить

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Перми появится новая городская электричка. Она будет ходить от главного железнодорожного вокзала до Закамска, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.
По новому маршруту будет курсировать скоростная «Ласточка». Для этого Пермский пороховой завод передаст ОАО РЖД участок грузового железнодорожного пути от предприятия до станции Курья.
Напомним, ранее в Пермском крае хотели запустить новые скоростные поезда «Финист». Запуск планировался в первом квартале 2024 года. Однако новые поезда были отправлены обратно на завод-производитель для доработки. В пресс-службе СвЖД до сих не могут сказать, когда «Финисты» начнут курсировать по Прикамью.