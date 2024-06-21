В Перми пройдет оперштаб по лагерям после гибели мальчика в реке Сылва

Заседание пройдет при участии руководителей лагерей и представителей муниципалитетов. На мероприятии будет обсуждаться усиление мер по профилактике детской гибели в реках и озёрах, а также вопрос обеспечения безопасности детей во время отдыха в детских оздоровительных лагерях.