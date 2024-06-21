В Перми пройдет оперштаб по лагерям после гибели мальчика в реке Сылва

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Published Сегодня, 08:31
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Сегодня, 21 июня, Министерство труда и социального развития Пермского края проведет расширенное заседание рабочей группы по решению оперативных вопросов оздоровительной кампании детей в связи с ситуацией с утонувшим в Сылве 14-летним ребенком. Об этом сообщило издание «АиФ-Пермь» со ссылкой на руководителя ассоциации детских лагерей России, председателя Пермского регионального отделения «Содействие детскому отдыху» Валерия Долгих.
Заседание пройдет при участии руководителей лагерей и представителей муниципалитетов. На мероприятии будет обсуждаться усиление мер по профилактике детской гибели в реках и озёрах, а также вопрос обеспечения безопасности детей во время отдыха в детских оздоровительных лагерях.
Ранее сообщалось, что 19 июня в Сылве утонул подросток. Вместе со своими приятелями он сбежал из детского оздоровительного лагеря «Ермак», вскрыв окно ложкой. В ходе купания мальчик утонул.