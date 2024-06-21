В Перми состоялась первая из встреч по обсуждению развития городских парков

Обсуждение шло в формате рабочих групп. Участники провели мозговой штурм и обсудили, как сохранить и приумножить озеленение, архитектуру парка, а также какие главные ценности и функции парка нужно сохранить, какие новые услуги должны появиться. Пермяки считают, что важно сохранить историко-культурное наследие парка, зеленую зону и функцию семейного отдыха. Участники также предложили модернизировать сцену, заменить аттракционы, установить современные туалеты и оборудовать территорию для посещения людей с ОВЗ. Кроме того, пермяки выступили за сохранение и приумножение зеленых насаждений и цветов, создание условий для биоразнообразия, обустройство прогулочных дорожек и газона. Жители считают, что нужно провести зонирование территории парка Горького — разделить его на участки для тихого и активного отдыха.