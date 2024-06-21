В Перми состоялась первая из встреч по обсуждению развития городских парков

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В этот четверг, 20 июня, в Доме молодежи состоялась встреча властей Перми с жителями, посвященная развитию и наполнению парка им. Горького. Серия встреч с пермяками по благоустройству общественных территорий запланирована на регулярной основе. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, в будущем мэрия планирует обсудить с горожанами концепцию развития сада им. Миндовского и парка «Счастье есть».
Парк Горького является особо охраняемой природной территорией местного значения — это историко-природный комплекс «Сад им. А. М. Горького». В парке находятся природные комплексы и объекты, имеющие историческое, природное и рекреационное значение. Приглашенный модератор с опытом проведения подобных обсуждений Кира Камалова провела встречу с пермяками, на которой собравшиеся обсудили развитие парка.
Обсуждение шло в формате рабочих групп. Участники провели мозговой штурм и обсудили, как сохранить и приумножить озеленение, архитектуру парка, а также какие главные ценности и функции парка нужно сохранить, какие новые услуги должны появиться. Пермяки считают, что важно сохранить историко-культурное наследие парка, зеленую зону и функцию семейного отдыха. Участники также предложили модернизировать сцену, заменить аттракционы, установить современные туалеты и оборудовать территорию для посещения людей с ОВЗ. Кроме того, пермяки выступили за сохранение и приумножение зеленых насаждений и цветов, создание условий для биоразнообразия, обустройство прогулочных дорожек и газона. Жители считают, что нужно провести зонирование территории парка Горького — разделить его на участки для тихого и активного отдыха.
Координатор проекта «Сад Соловьев» Надежда Баглей предложила организовать в парке экопрактики. Она хотела бы установить в парке вместе с пермяками домики для насекомых и высадить кормовые растения для птиц. Пермяки тоже заинтересованы в развитии рекреационной зоны парка Горького. Обработкой мнений во время встречи и онлайн-опроса для разработки концепции развития территории будет заниматься АНО «Центр развития общественных пространств и парков» («Парки России»).
Руководитель федерального проекта «Парки России», член Общественной палаты РФ Сергей Буторин подчеркнул, что власти всегда опираются на мнение жителей и их запросы. Плотное взаимодействие с жителями позволяет делать пространства комфортнее и привлекательнее. По словам Буторина, парки становятся центрами притяжения горожан всех возрастов, где каждый может интересно провести время с близкими и найти занятие по душе.
Онлайн-опрос о развитии парка им. Горького продолжается. Все желающие могут пройти его до понедельника, 23 июня, на сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».
Власти Перми продолжают системную работу по благоустройству общественных пространств. Сейчас муниципалитет разрабатывает концепцию развития озелененных территорий до 2030 года.