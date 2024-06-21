В Перми вновь расширяется зона платной парковки

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
С 1 августа в Перми расширяется зона платных парковок №101. Подробности сообщают в администрации Перми.
Зона будет установлена на следующих участках центральных улиц:
ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского;
ул. Куйбышева от ул. Юрия Смирнова до ул. Соловьева;
ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской;
ул. Седова от ул. Куйбышева до ул. Пионерской.
Стоимость парковки на этих участках составит 20 рублей в час. Режим работы платных парковок будет установлен с 9:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.
Ранее пользование парковками на участках по ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской, ул. Седова от ул. Куйбышева до ул. Пионерской планировалось сделать платным с 3 июня.