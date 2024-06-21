В Перми вновь расширяется зона платной парковки

Ранее пользование парковками на участках по ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской, ул. Седова от ул. Куйбышева до ул. Пионерской планировалось сделать платным с 3 июня.