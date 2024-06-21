В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером 21 июня по западу и северу региона прогнозируется сильный дождь, сильный ливень, а также крупный град и шквал до 22-27 м/c. Об этом сообщил телеграм-канал «Из первых рук».



МЧС Прикамья рекомендует не находится рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленных конструкций и парковаться вблизи них. Кроме того, водителям следует соблюдать правила дорожного движения и осуществлять движение с учетом дорожного покрытия.