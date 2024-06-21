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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

21 июня 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Удар ливня, града и шквалов может прийтись на запад и север Прикамья.

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Днем и вечером 21 июня по западу и северу региона прогнозируется сильный дождь, сильный ливень, а также крупный град и шквал до 22-27 м/c. Об этом сообщил телеграм-канал «Из первых рук».

МЧС Прикамья рекомендует не находится рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленных конструкций и парковаться вблизи них. Кроме того, водителям следует соблюдать правила дорожного движения и осуществлять движение с учетом дорожного покрытия.

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