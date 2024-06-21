В Пермском крае определены самые злостные УК и ТСЖ— неплательщики за тепловые ресурсы

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые к июню 2024 года накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду. В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании долгов.
Лидерами списка должников среди УК являются: ООО «УК „Выбор“ (Лысьва) (ИНН 5918216796), накопившая задолженность более 8 млн рублей; пермское ООО „Жилищный фонд“ (ИНН 5948040677) — 5,6 млн рублей.
Среди товариществ собственников жилья первыми по величине задолженности стали пермские ТСЖ: «Кабельщиков, 17» (ИНН 5907030045) — 5,5 млн рублей, ТСЖ «Веденеева, 16» (ИНН 5907021562) — 3,6 млн рублей и ТСЖ «Октябрьский» (ИНН 5904134977) — 3,4 млн рублей.
Общая сумма задолженности УК, представленных в антирейтинге, превышает 36,7 млн рублей, ТСЖ — 56,6 млн рублей. С полным списком должников можно познакомиться ниже.
Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:
— Лето — период подведения итогов прошедшего отопительного сезона и активной подготовки к предстоящей зиме. Встречая летний период с задолженностью за тепловые ресурсы, управляющие организации демонстрируют свою безответственность в процессе организации качественного обслуживания домов. Ведь, во-первых, присвоенные ими деньги могли быть направлены на модернизацию тепловых сетей городов присутствия, а, во-вторых, долг — показатель качества работы со средствами жителей.