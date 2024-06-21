В Пермском крае определены самые злостные УК и ТСЖ— неплательщики за тепловые ресурсы

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые к июню 2024 года накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду. В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании долгов.