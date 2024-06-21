В Прикамье продлили прием заявок на региональную «Битву роботов»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Правительство Пермского края продлило заявок на участие в региональном чемпионате по битве роботов. Команды могут зарегистрироваться до понедельника, 23 июня, включительно с помощью специальной формы на сайте «Управляем вместе».
Как рассказали в пресс-службе министерства информационного развития и связи Прикамья, в заявке необходимо заполнить информацию о себе и роботе, указать название команды, девиз и ее легенду, а также прикрепить фото участников и чертеж робота. При выборе конкурсантов организаторы будут оценивать оригинальность оснащения конструкции, креативность легенды и опыт команды.
К соревнованиям допускаются роботы весом не более 110 кг. Участвовать смогут команды до пяти человек — школьники, студенты и молодые инженеры. В состав могут входить жители регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Дополнительные вопросы можно отправить на почту чемпионата [email protected].
Задача каждой команды-участника — создать робота, который во время соревнований под управлением разработчиков сможет победить своих соперников в поединках. Региональный чемпионат станет частью линейки межрегиональной Лиги робототехники Пермского края, которая создана по поручению губернатора Дмитрия Махонина для развития технологических соревнований.
Дмитрий Махонин, губернатор Прикамья:
— Мы гордимся нашими ребятами и поддерживаем их стремление развиваться в этой области. На сегодняшний день в образовательных учреждениях Пермского края робототехникой занимаются уже более 100 тыс. детей. Из сегодняшних школьников уже завтра вырастут инженеры, программисты, управленцы ИТ-компаний. Это те высококвалифицированные кадры, которые необходимы экономике будущего.
В очный этап соревнований пройдут 16 команд. Они сразятся на ринге в Перми в сентябре. Точную дату и место проведения чемпионата власти обещают сообщить позднее. Ожидается, что событие будет площадкой по обмену опытом в области робототехники и зрелищным мероприятием для пермяков.
Призовой фонд регионального чемпионата по «Битве роботов» составит 1,5 млн рублей. Победители получат 750 тыс. рублей, команды-обладатели второго и третьего места по 450 и 300 тыс. рублей соответственно. Также победители получат преимущества при отборе в следующий международный чемпионат.
Координирует чемпионат министерство информационного развития и связи Пермского края. Пермские компании Promobot и ООО «Дабл Ю Экспо» занимаются экспертным и техническим сопровождением. Развитие и продвижение проектов по роботизации в Пермском крае проходит благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», инициированному президентом России Владимиром Путиным.