В Прикамье продлили прием заявок на региональную «Битву роботов»

Как рассказали в пресс-службе министерства информационного развития и связи Прикамья, в заявке необходимо заполнить информацию о себе и роботе, указать название команды, девиз и ее легенду, а также прикрепить фото участников и чертеж робота. При выборе конкурсантов организаторы будут оценивать оригинальность оснащения конструкции, креативность легенды и опыт команды.