В Прикамье в ближайшее время не планируется ротация руководства главка МВД

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Сразу несколько собеседников Properm.ru в правоохранительных органах сообщили, что все рассуждения о переходе генерал-лейтенанта полиции Александра Щеглова на службу в другой регион, не более, чем слухи. По словам источников, срок его службы в регионе по плану ротации не истек.
Напомним, что СМИ сообщали об отпуске Александра Щеглова с 11 мая, после которого он может поменять место работы. Как сегодня сообщили журналисту Properm.ru в ведомстве, «в настоящее время начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Щеглов находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».
В конце ноября 2020 года Александр Щеглов указом президента РФ Владимира Путина был назначен руководителем ГУ МВД России по Пермскому краю. 1 декабря он был представлен личному составу главка МВД.