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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Прикамье в ближайшее время не планируется ротация руководства главка МВД

В Прикамье в ближайшее время не планируется ротация руководства главка МВД

21 июня 2024, 11:18
Ранее пермские СМИ предсказывали генерал-лейтенанту полиции Александру Щеглову перевод на новое место службы после очередного отпуска.

Сразу несколько собеседников Properm.ru в правоохранительных органах сообщили, что все рассуждения о переходе генерал-лейтенанта полиции Александра Щеглова на службу в другой регион, не более, чем слухи. По словам источников, срок его службы в регионе по плану ротации не истек.

Напомним, что СМИ сообщали об отпуске Александра Щеглова с 11 мая, после которого он может поменять место работы. Как сегодня сообщили журналисту Properm.ru в ведомстве, «в настоящее время начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Щеглов находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».

В конце ноября 2020 года Александр Щеглов указом президента РФ Владимира Путина был назначен руководителем ГУ МВД России по Пермскому краю. 1 декабря он был представлен личному составу главка МВД.

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