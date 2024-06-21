В Прикамье в ближайшее время не планируется ротация руководства главка МВД

Сразу несколько собеседников Properm.ru в правоохранительных органах сообщили, что все рассуждения о переходе генерал-лейтенанта полиции Александра Щеглова на службу в другой регион, не более, чем слухи. По словам источников, срок его службы в регионе по плану ротации не истек.