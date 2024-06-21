В сундуке своей бабушки пермячка нашла письма, которым 200 лет

Письма были найдены, когда Ксения решила сделать из сундука клумбу. Открыв его, она увидела, что он был обит старыми письмами. Всего в сундуке было порядка восьми писем, они были хорошо приклеены к стенкам. Чтобы не испортить старинные письмена, она аккуратно сняла с поверхности два исписанных листочка.