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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 05:04

В сундуке своей бабушки пермячка нашла письма, которым 200 лет

В сундуке своей бабушки пермячка нашла письма, которым 200 лет

21 июня 2024, 04:33
Фото: ideogram.ai
Один из документов был датирован 26 мая 1821 года.

Фотограф из Очера Ксения Раткевич нашла в старинном сундуке письма с XIX века. Находка была сделана несколько лет назад в сарае дома своих бабушки и дедушки. Позднее она использовала письма в качестве реквизита для съемок. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Письма были найдены, когда Ксения решила сделать из сундука клумбу. Открыв его, она увидела, что он был обит старыми письмами. Всего в сундуке было порядка восьми писем, они были хорошо приклеены к стенкам. Чтобы не испортить старинные письмена, она аккуратно сняла с поверхности два исписанных листочка.

Найденный документ был датирован 26 мая 1821 года. «Милостивому государю Венедикту Алексеевичу Глушкову в селе Дубровском…. Просим вас употребить ходатайство о взыскании с него следующих мне с него денег… Всепокорнейше прошу вас милостивый государь уведомить… За что уверенным останетесь в моей к вам послужливости», — говорилось в письме.

По словам Ксении, к их семье этот сундук никакого отношения не имеет. О том, что эти письмена являются уникальными, сказал кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственное управление и история» Пермского Политеха Михаил Нечаев.

— Письма любого содержания, датированные первой четвертью XIX века, являются особо ценными как исторический источник. И, конечно, они должны храниться в архиве. Нельзя дать пропасть таким великолепным документам. А великолепны они тем, что бытовые. Сейчас историческая наука изучает прошлое комплексно, без классового подхода. Не кто с кем боролся, а какие были нравы, как люди жили, что ели, чем писали, — говорит Нечаев.
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#Пермь#Культурное наследие#Находка#Архив#История#Фотография#XIX век#Письма#Сундук
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