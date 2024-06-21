Завод ОМК в Чусовом в третий раз стал самым посещаемым у туристов предприятием края

Чусовской завод ОМК уже четвертый год показывает туристам свои производства. Особенно популярны на предприятии профориентационные экскурсии для школьников старше 14 лет и студентов профильных вузов — они узнают о рабочих и инженерных профессиях, которые сейчас востребованы в промышленности. Как и взрослым туристам, им предлагают два маршрута по производству, на которых можно увидеть, как производят рессоры для грузовых автомобилей и прицепной техники на современных роботизированных линиях, как складируют готовую продукцию, используя автоматизированную систему управления.