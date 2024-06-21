Завод ОМК в Чусовом в третий раз стал самым посещаемым у туристов предприятием края

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Одно из старейших на Урале предприятий — завод ОМК в Чусовом — в третий раз признали самым посещаемым для туристов в Прикамье. Ежегодно сюда приезжают более 1,5 тыс. человек. Достижение отметили в национальном рейтинге «Промышленный туризм: лидеры России — 2023». Чусовской завод ОМК победил в номинации «Лидеры регионов России», а также вошел в топ рейтинга предприятий России в номинациях «Корпоративные музеи» и «Профориентационный туризм».
Чусовской завод ОМК уже четвертый год показывает туристам свои производства. Особенно популярны на предприятии профориентационные экскурсии для школьников старше 14 лет и студентов профильных вузов — они узнают о рабочих и инженерных профессиях, которые сейчас востребованы в промышленности. Как и взрослым туристам, им предлагают два маршрута по производству, на которых можно увидеть, как производят рессоры для грузовых автомобилей и прицепной техники на современных роботизированных линиях, как складируют готовую продукцию, используя автоматизированную систему управления.
Также гостей отводят в музей, где, например, представлены документы, относящиеся к 1879 году. Именно тогда Франко-Русское уральское акционерное общество решило построить завод на реке Чусовой. Экспозицию постоянно обновляют и кроме истории уральской промышленности здесь можно узнать и о жизни предприятия в ХХI веке.
Александр Иванов, руководитель направления по развитию промышленного туризма на чусовском заводе ОМК:
— Профориентационные экскурсии — важный этап подготовки будущих кадров. Чусовской завод ОМК дает отличную возможность школьникам узнать специфику разных профессий, посмотреть реальное производство, узнать о возможностях и перспективах работы на предприятии. Кроме того, завод регулярно участвует во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», профориентационных ярмарках и поддерживает проект профессионального развития молодежи «Больше, чем работа», в рамках которых мы знакомим ребят с особенностями работы инженеров, технологов, ИТ-специалистов и других.