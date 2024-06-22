Как получить кайф от поездки в Закамск

Круговой транспортный рейс на пассажирской линии Пермь I — Закамск — Пермь I доступен с понедельника по четверг и один раз в день. Рейс в одну сторону занимает 1,5 часа. В 9.30 судно отправляется от речного вокзала Перми с причала номер 7 (вход через зону досмотра в районе причала 4, левое крыло речного вокзала), к 11 катамаран прибывает в Закамск, а в 11.30 отправляется обратно и прибывает в Пермь в 13 часов. Стоимость взрослого билета 367 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 183,5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Билеты приобретаются на месте в кассе у зоны досмотра. Либо у персонала на причале в Закамске. Советую воспользоваться картой с кешбеком на транспорт, у меня получилось вернуть 25% от стоимости билета.