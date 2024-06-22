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Как получить кайф от поездки в Закамск

Как получить кайф от поездки в Закамск

22 июня 2024, 04:00. Обновлено в 04:02
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru
Фотокор Properm.ru опробовал новый вид речных прогулок в Перми на электросудне «Экоходъ» и поделился с нами своим опытом и красивыми фотографиями.

С 31 мая поездка в Закамск для пермяков перестала быть пыткой, а стала приятным времяпрепровождением. А все потому, что начал выполнять прогулочные рейсы по Каме электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». Фотокорреспондент Properm.ru Кирилл Козлов прокатился на нем и раскрыл плюсы, минусы и подводные камни летнего путешествия.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Покататься на «Экоходе» можно каждый день. Помимо обычных круговых рейсов в Закамск, есть речные прогулки по Каме с экскурсиями и живой музыкой.

Катамаран — это судно, состоящее из двух параллельно расположенных корпусов, связанных между собой общей палубой. Именно из-за такой конструкции практически полностью отсутствует эффект качки.

«В отличие от дизельных аналогов экономичный „ЭкоходЪ“ создает при движении гораздо меньше шума и вибраций, на борту отсутствует запах переработанного топлива, что обеспечивает для пассажиров совершенно новый уровень комфорта, а также сохраняет баланс речной экосистемы», — говорит генеральный директор АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» Юрий Куликов.

Главная палуба оборудована мягкими креслами и столиками с возможностью рассадки по два и четыре человекаГлавная палуба оборудована мягкими креслами и столиками с возможностью рассадки по два и четыре человека
Для удобства гостей на борту имеются бар, кондиционер, розетки для зарядки гаджетов, туалетная комната была доступна только одна, на второй висел предупреждающий знак, что вход только для персонала.Для удобства гостей на борту имеются бар, кондиционер, розетки для зарядки гаджетов, туалетная комната была доступна только одна, на второй висел предупреждающий знак, что вход только для персонала.
Туалетная комната была доступна только одна, на второй висел предупреждающий знак, что вход только для персонала.Туалетная комната была доступна только одна, на второй висел предупреждающий знак, что вход только для персонала.
Главная палуба оборудована мягкими креслами и столиками с возможностью рассадки по два и четыре человека
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности с панорамными окнами и табличкой «Бизнес-класс», где свободно размещается еще 16 персон, однако на транспортном рейсе до Закамска он был закрыт шторами от всех пассажиров, несмотря на полную посадку в 130 человек.

Верхняя палуба частично открыта и защищена от осадков тентом для комфортных речных прогулок на свежем воздухеВерхняя палуба частично открыта и защищена от осадков тентом для комфортных речных прогулок на свежем воздухе
Верхняя палуба частично открыта и защищена от осадков тентом для комфортных речных прогулок на свежем воздухе
Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Расписание и стоимость

Судно имеет три типа рейсов:

  • Транспортный до причала в Закамске и обратно;
  • Прогулочный как на старом трамвайчике;
  • Экскурсионные рейсы.
Фото: properm.ru

Круговой транспортный рейс на пассажирской линии Пермь I — Закамск — Пермь I доступен с понедельника по четверг и один раз в день. Рейс в одну сторону занимает 1,5 часа. В 9.30 судно отправляется от речного вокзала Перми с причала номер 7 (вход через зону досмотра в районе причала 4, левое крыло речного вокзала), к 11 катамаран прибывает в Закамск, а в 11.30 отправляется обратно и прибывает в Пермь в 13 часов. Стоимость взрослого билета 367 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 183,5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Билеты приобретаются на месте в кассе у зоны досмотра. Либо у персонала на причале в Закамске. Советую воспользоваться картой с кешбеком на транспорт, у меня получилось вернуть 25% от стоимости билета.

Также с понедельника по четверг в 16.00 будут проходить прогулочные рейсы, а в пятницы по воскресенье они будут осуществляться дважды в 12.00 и 20.00. Билеты отличаются по категориям. Есть стандартные, льготные и комфорт-класса. В будние прогулка обойдется от 900 до 1500 рублей, а в пятницу и выходные — от 1000 до 1700 рублей.

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Кроме транспортного и прогулочного рейсов катамаран выполняет четыре экскурсионных: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города», «Музыка на камских волнах». Продолжительность составляет от 1,5 до 2 часов, а стоимость от 1000 до 2900 рублей.

Причал в Закамске

Фото: Кирилл Козлов / properm.ru

Не всем пассажирам желающим «подсесть» в Закамске хватило места. Всего посадили около 60 новых пассажиров. Поэтому я рекомендую приходить на причал немного заранее и занимать очередь.

Если вы, так же как и я, планируете успеть увидеть новую красивую набережную в Закамске и успеть вернуться на обратный рейс, то спешу предупредить, что у вас будет на это всего лишь 20 минут и персонал электрокатера настоятельно не рекомендует выходить с него, чтобы вы не потеряли свое место. Как только судно причалило к причалу в Закамске, команда «Экохода» попросила всех подняться на верхнюю палубу и занять свои места. Однако, некоторым удалось все-таки пробежать по набережной и вернуться.

Технические характеристики

  • Длина судна — 31 м,
  • Ширина — 10,3 м,
  • Осадка — 1,3 м,
  • Скорость — до 30 км/ч,
  • Пассажировместимость — 130 человек,
  • Численность экипажа — 3 человека.

«ЭкоходЪ 2» оборудован двумя электродвигателями мощностью 400 кВт каждый и аккумуляторными батареями емкостью около 1200 кВт.

Автономность хода позволяет совершать рейсы длительностью 8-10 часов. Электрокатамаран заряжается малым током в ночное время на причале речного вокзала Перми.

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