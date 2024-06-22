Как получить кайф от поездки в Закамск

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С 31 мая поездка в Закамск для пермяков перестала быть пыткой, а стала приятным времяпрепровождением. А все потому, что начал выполнять прогулочные рейсы по Каме электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». Фотокорреспондент Properm.ru Кирилл Козлов прокатился на нем и раскрыл плюсы, минусы и подводные камни летнего путешествия.
Покататься на «Экоходе» можно каждый день. Помимо обычных круговых рейсов в Закамск, есть речные прогулки по Каме с экскурсиями и живой музыкой.
Катамаран — это судно, состоящее из двух параллельно расположенных корпусов, связанных между собой общей палубой. Именно из-за такой конструкции практически полностью отсутствует эффект качки.
«В отличие от дизельных аналогов экономичный „ЭкоходЪ“ создает при движении гораздо меньше шума и вибраций, на борту отсутствует запах переработанного топлива, что обеспечивает для пассажиров совершенно новый уровень комфорта, а также сохраняет баланс речной экосистемы», — говорит генеральный директор АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» Юрий Куликов.
На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности с панорамными окнами и табличкой «Бизнес-класс», где свободно размещается еще 16 персон, однако на транспортном рейсе до Закамска он был закрыт шторами от всех пассажиров, несмотря на полную посадку в 130 человек.
Судно имеет три типа рейсов:
Круговой транспортный рейс на пассажирской линии Пермь I — Закамск — Пермь I доступен с понедельника по четверг и один раз в день. Рейс в одну сторону занимает 1,5 часа. В 9.30 судно отправляется от речного вокзала Перми с причала номер 7 (вход через зону досмотра в районе причала 4, левое крыло речного вокзала), к 11 катамаран прибывает в Закамск, а в 11.30 отправляется обратно и прибывает в Пермь в 13 часов. Стоимость взрослого билета 367 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 183,5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Билеты приобретаются на месте в кассе у зоны досмотра. Либо у персонала на причале в Закамске. Советую воспользоваться картой с кешбеком на транспорт, у меня получилось вернуть 25% от стоимости билета.
Также с понедельника по четверг в 16.00 будут проходить прогулочные рейсы, а в пятницы по воскресенье они будут осуществляться дважды в 12.00 и 20.00. Билеты отличаются по категориям. Есть стандартные, льготные и комфорт-класса. В будние прогулка обойдется от 900 до 1500 рублей, а в пятницу и выходные — от 1000 до 1700 рублей.
Кроме транспортного и прогулочного рейсов катамаран выполняет четыре экскурсионных: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города», «Музыка на камских волнах». Продолжительность составляет от 1,5 до 2 часов, а стоимость от 1000 до 2900 рублей.
Не всем пассажирам желающим «подсесть» в Закамске хватило места. Всего посадили около 60 новых пассажиров. Поэтому я рекомендую приходить на причал немного заранее и занимать очередь.
Если вы, так же как и я, планируете успеть увидеть новую красивую набережную в Закамске и успеть вернуться на обратный рейс, то спешу предупредить, что у вас будет на это всего лишь 20 минут и персонал электрокатера настоятельно не рекомендует выходить с него, чтобы вы не потеряли свое место. Как только судно причалило к причалу в Закамске, команда «Экохода» попросила всех подняться на верхнюю палубу и занять свои места. Однако, некоторым удалось все-таки пробежать по набережной и вернуться.
«ЭкоходЪ 2» оборудован двумя электродвигателями мощностью 400 кВт каждый и аккумуляторными батареями емкостью около 1200 кВт.
Автономность хода позволяет совершать рейсы длительностью 8-10 часов. Электрокатамаран заряжается малым током в ночное время на причале речного вокзала Перми.