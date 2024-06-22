Молочники из Ильинского для производства творога и масла использовали фантомное сырье

Также были выявлены девять деклараций на производимую молочную продукцию (обезжиренный творог 1,8%, 5%, 9% жирности; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира: «Топленочка» с мдж не менее 99%; «Сметанка», «Боярская» мдж 20%, 50%; спред сливочно-растительный с мдж 72% и др), которые выданы на основании протоколов испытаний лаборатории, которая отсутствует в списке аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы аккредитации. Данная лаборатория не осуществляет деятельность в качестве лаборатории по заявленному адресу, т. е. является «фантомной», соответственно декларации о соответствии продукции, принятые на ее основе, являются не достоверными.