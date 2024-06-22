Молочники из Ильинского для производства творога и масла использовали фантомное сырье

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18 июня 2024 года Россельхознадзор привлек ООО «Ильинская коровка» к административной ответственности по ч. 1 и 2 ст. 14.43 и ч. 3 ст. 14.44 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа. У предприятия были отозваны девять декларации о соответствии на молочную продукцию.
Еще в апреле 2024 года была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Ильинская коровка», осуществляющего деятельность по производству молочной продукции в с. Сретенское Ильинского городского округа Пермского края.
В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения, например:
Данные факты говорят о нарушении требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Также были выявлены девять деклараций на производимую молочную продукцию (обезжиренный творог 1,8%, 5%, 9% жирности; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира: «Топленочка» с мдж не менее 99%; «Сметанка», «Боярская» мдж 20%, 50%; спред сливочно-растительный с мдж 72% и др), которые выданы на основании протоколов испытаний лаборатории, которая отсутствует в списке аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы аккредитации. Данная лаборатория не осуществляет деятельность в качестве лаборатории по заявленному адресу, т. е. является «фантомной», соответственно декларации о соответствии продукции, принятые на ее основе, являются не достоверными.