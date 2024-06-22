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Молочники из Ильинского для производства творога и масла использовали фантомное сырье

Молочники из Ильинского для производства творога и масла использовали фантомное сырье

22 июня 2024, 04:45
Фото: 1MI
Предприятие «Ильинская коровка» покупала сырье у фантомных поставщиков, проводило исследования качества продукции в фантомной лаборатории.

18 июня 2024 года Россельхознадзор привлек ООО «Ильинская коровка» к административной ответственности по ч. 1 и 2 ст. 14.43 и ч. 3 ст. 14.44 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа. У предприятия были отозваны девять декларации о соответствии на молочную продукцию.

Еще в апреле 2024 года была проведена внеплановая выездная проверка ООО «Ильинская коровка», осуществляющего деятельность по производству молочной продукции в с. Сретенское Ильинского городского округа Пермского края.

В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения, например:

  • производственные помещения изготовления молочной продукции находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции (на стенах помещения, где расположены приемные молочные ёмкости, присутствуют загрязнения и плесень) и др;
  • предприятие принимает и использует сырье, которое не проходит обязательные процедуры подтверждения безопасности, а именно: во входящих ветеринарных сопроводительных документах на сырое молоко не указаны сведения о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе молока, проведенных лабораторных исследованиях. Данная продукция поступила с производственной площадки ИП Гускина П.В. (Липецкая область), которая 22 марта 2024 года была исключена из реестра в компоненте Цербер с пометкой «фантомная».

Данные факты говорят о нарушении требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Также были выявлены девять деклараций на производимую молочную продукцию (обезжиренный творог 1,8%, 5%, 9% жирности; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира: «Топленочка» с мдж не менее 99%; «Сметанка», «Боярская» мдж 20%, 50%; спред сливочно-растительный с мдж 72% и др), которые выданы на основании протоколов испытаний лаборатории, которая отсутствует в списке аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы аккредитации. Данная лаборатория не осуществляет деятельность в качестве лаборатории по заявленному адресу, т. е. является «фантомной», соответственно декларации о соответствии продукции, принятые на ее основе, являются не достоверными.

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