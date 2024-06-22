Пермяки загрузили отделы миграции работой и стоят в очередях за документами

В минувший четверг, 20 июня, читатели Properm.ru рассказали, что в паспортной службе в Свердловском районе возникли проблемы с организацией электронной очереди для тех, кому необходимо поставить в свидетельства о рождении детей штамп для выезда на отдых за границу.