Пермяки загрузили отделы миграции работой и стоят в очередях за документами

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В минувший четверг, 20 июня, читатели Properm.ru рассказали, что в паспортной службе в Свердловском районе возникли проблемы с организацией электронной очереди для тех, кому необходимо поставить в свидетельства о рождении детей штамп для выезда на отдых за границу.
Как сообщают сегодня в пресс-службе ГУ МВД, в связи с начавшимся периодом летних отпусков увеличилось число заявителей на получение государственных услуг по линии миграции. «Согласно опросу заявителей, находящихся в залах ожидания, наиболее востребованной функцией является проставление штампов о гражданстве в свидетельствах о рождении несовершеннолетних детей», — указано в официальном сообщении.
В ведомстве не отрицают, что из-за наплыва посетителей возможны технические сбои в работе терминалов электронной очереди, установленных в подразделениях миграции Перми. Перезагрузка терминалов для восстановления их работоспособности занимает не более 30 минут. «В периоды зависания терминалов для сокращения очередей прием граждан осуществляется в порядке живой очереди с перераспределением личного состава отдела», — указывают полицейские.
Кроме того, для сокращения очередей, принято решение о дополнительном проставлении штампов о гражданстве в свидетельствах о рождении несовершеннолетних детей силами сотрудников краевого УВМ по субботам с 09-00 по 14-00 по адресу г. Пермь, ул. Н. Островского, 60.