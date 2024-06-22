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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

Пермяки загрузили отделы миграции работой и стоят в очередях за документами

Пермяки загрузили отделы миграции работой и стоят в очередях за документами

22 июня 2024, 09:48
Фото: 1MI
Чаще всего в очередях в паспортной службе люди стоят, чтобы проставить штамп о российском гражданстве в свидетельство о рождении ребенка.

В минувший четверг, 20 июня, читатели Properm.ru рассказали, что в паспортной службе в Свердловском районе возникли проблемы с организацией электронной очереди для тех, кому необходимо поставить в свидетельства о рождении детей штамп для выезда на отдых за границу.

Как сообщают сегодня в пресс-службе ГУ МВД, в связи с начавшимся периодом летних отпусков увеличилось число заявителей на получение государственных услуг по линии миграции. «Согласно опросу заявителей, находящихся в залах ожидания, наиболее востребованной функцией является проставление штампов о гражданстве в свидетельствах о рождении несовершеннолетних детей», — указано в официальном сообщении.

В ведомстве не отрицают, что из-за наплыва посетителей возможны технические сбои в работе терминалов электронной очереди, установленных в подразделениях миграции Перми. Перезагрузка терминалов для восстановления их работоспособности занимает не более 30 минут. «В периоды зависания терминалов для сокращения очередей прием граждан осуществляется в порядке живой очереди с перераспределением личного состава отдела», — указывают полицейские.

Кроме того, для сокращения очередей, принято решение о дополнительном проставлении штампов о гражданстве в свидетельствах о рождении несовершеннолетних детей силами сотрудников краевого УВМ по субботам с 09-00 по 14-00 по адресу г. Пермь, ул. Н. Островского, 60.

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