Политтехнолог пермских КПРФ стал иноагентом

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Миниюст России внес в список иностранных агентов политтехнолога из Удмуртии, бывшего кандидата на пост главы республики от Партии возрождения России Сергея Антонова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
«Антонов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, отождествлял РФ с террористической организацией. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, проживает за пределами РФ», — говорится в сообщении Минюста РФ.
В 2021 году на выборах в гордуму Перми и заксобрание Пермского края Антонов работал политтехнологом Пермского крайкома КПРФ.
В феврале 2024 года Антонова признали виновным в работе на нежелательную в России организацию по ст 20.33 КоАП РФ. Решение принял Индустриальный районный суд Ижевска. Речь идет о польском «Съезде народных депутатов» (признан нежелательной в России организацией), с площадки которого в 2023 году выступал Антонов. Уже в марте стало известно, что политтехнолог обвинен в участии в террористическом сообществе.
Кроме того накануне иноагентами признаны режиссер (актер фильмов «ДМБ» и «Даун хаус») Роман Качанов, французский ученый Лоран Клод Жан-Луи Винатье, активист Владимир Волохонский, бывший муниципальный депутат Никита Кириллов, юрист, защищавший шамана Габышева, Алексей Прянишников.