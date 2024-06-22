Политтехнолог пермских КПРФ стал иноагентом

«Антонов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, отождествлял РФ с террористической организацией. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, проживает за пределами РФ», — говорится в сообщении Минюста РФ.