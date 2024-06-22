properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Прокуратура потребовала от «Т Плюс» привести теплосети в нормативное состояние

Прокуратура потребовала от «Т Плюс» привести теплосети в нормативное состояние

22 июня 2024, 12:51
Прокуратура указала, что по концессионному соглашению компания «Т Плюс» обязана поддерживать теплосети в исправном техническом состоянии и производить текущий и капитальный ремонт.

Перед началом отопительного сезона прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку ПАО «Т Плюс».

Установлено, что наружные сети теплоснабжения, расположенные по улицам Песочная, Оргалитовая, Гремячий Лог и Щитовая, протяженность которых составляет более 2,4 тыс. погонных метров, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, тепловая изоляция на сетях отсутствует, имеется коррозия.

Указанный коммунальный объект находится в собственности муниципального образования город Пермь и передан ресурсоснабжающей организации по Концессионному соглашению. В рамках обязательств концессионер обязан поддерживать его в исправном техническом состоянии и производить текущий и капитальный ремонт.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на ПАО «Т Плюс» обязанности произвести работы по приведению сетей в нормативное техническое состояние и восстановить тепловую изоляцию.

Орджоникидзевский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, на ответчика возложена обязанность привести указанные сети теплоснабжения в нормативное состояние. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Подпишитесь
Совладелец пермского телефонного завода остался в СИЗО
Сегодня, 12:33
Экс-главу АФК «Система» уличили в хищении пенсионных накоплений фонда «Урал-ФД»
Сегодня, 07:06
Молочники из Ильинского для производства творога и масла использовали фантомное сырье
Сегодня, 04:45
В Прикамье за год выявили 35 случаев незаконной торговли оружием
Сегодня, 11:31
Политтехнолог пермских КПРФ стал иноагентом
Сегодня, 04:34
Фоторепортаж. Как получить кайф от поездки в Закамск
Сегодня, 04:00