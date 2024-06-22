Прокуратура потребовала от «Т Плюс» привести теплосети в нормативное состояние

Указанный коммунальный объект находится в собственности муниципального образования город Пермь и передан ресурсоснабжающей организации по Концессионному соглашению. В рамках обязательств концессионер обязан поддерживать его в исправном техническом состоянии и производить текущий и капитальный ремонт.