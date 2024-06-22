Прокуратура потребовала от «Т Плюс» привести теплосети в нормативное состояние

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Перед началом отопительного сезона прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку ПАО «Т Плюс».
Установлено, что наружные сети теплоснабжения, расположенные по улицам Песочная, Оргалитовая, Гремячий Лог и Щитовая, протяженность которых составляет более 2,4 тыс. погонных метров, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, тепловая изоляция на сетях отсутствует, имеется коррозия.
Указанный коммунальный объект находится в собственности муниципального образования город Пермь и передан ресурсоснабжающей организации по Концессионному соглашению. В рамках обязательств концессионер обязан поддерживать его в исправном техническом состоянии и производить текущий и капитальный ремонт.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении на ПАО «Т Плюс» обязанности произвести работы по приведению сетей в нормативное техническое состояние и восстановить тепловую изоляцию.
Орджоникидзевский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, на ответчика возложена обязанность привести указанные сети теплоснабжения в нормативное состояние. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.