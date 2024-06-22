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Родные погибшей под глыбой льда в Березниках получат компенсацию от УК в 5 миллионов

Родные погибшей под глыбой льда в Березниках получат компенсацию от УК в 5 миллионов

22 июня 2024, 05:29
Прокуратура требовала выплатить родным погибшей 8 млн рублей.

Прокуратура Березников после гибели 36-летней женщины от схода с крыши многоквартирного дома глыбы снега и льда взыскала с ООО «ЖПЭТ» 5 млн рублей в пользу ее родных.

Действуя в защиту прав 11-летней дочери погибшей, а также единственного родственника девочки, являющегося инвалидом 2 группы, прокурором в суд было направлено исковое заявление о взыскании с общества компенсации морального вреда на 8 млн рублей. Березниковский городской суд Пермского края частично удовлетворил требования надзорного органа, в пользу родственников погибшей взыскано 5 млн рублей.

18 марта днем с кровли многоквартирного дома на Советском проспекте, 10 в Березниках произошел неконтролируемый сход снежной обледенелой массы на проходившую возле дома девушку. Она скончалась на месте происшествия. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что обслуживание указанного многоквартирного дома осуществлялось ООО «ЖПЭТ», которое в полной мере как управляющая организация несет ответственность за надлежащую, своевременную очистку и содержание кровли здания.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Будет особый разговор». Мэрия Березников — о гибели женщины от падения глыбы льда
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