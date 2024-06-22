Родные погибшей под глыбой льда в Березниках получат компенсацию от УК в 5 миллионов

18 марта днем с кровли многоквартирного дома на Советском проспекте, 10 в Березниках произошел неконтролируемый сход снежной обледенелой массы на проходившую возле дома девушку. Она скончалась на месте происшествия. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что обслуживание указанного многоквартирного дома осуществлялось ООО «ЖПЭТ», которое в полной мере как управляющая организация несет ответственность за надлежащую, своевременную очистку и содержание кровли здания.