Родные погибшей под глыбой льда в Березниках получат компенсацию от УК в 5 миллионов

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Прокуратура Березников после гибели 36-летней женщины от схода с крыши многоквартирного дома глыбы снега и льда взыскала с ООО «ЖПЭТ» 5 млн рублей в пользу ее родных.
Действуя в защиту прав 11-летней дочери погибшей, а также единственного родственника девочки, являющегося инвалидом 2 группы, прокурором в суд было направлено исковое заявление о взыскании с общества компенсации морального вреда на 8 млн рублей. Березниковский городской суд Пермского края частично удовлетворил требования надзорного органа, в пользу родственников погибшей взыскано 5 млн рублей.
18 марта днем с кровли многоквартирного дома на Советском проспекте, 10 в Березниках произошел неконтролируемый сход снежной обледенелой массы на проходившую возле дома девушку. Она скончалась на месте происшествия. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что обслуживание указанного многоквартирного дома осуществлялось ООО «ЖПЭТ», которое в полной мере как управляющая организация несет ответственность за надлежащую, своевременную очистку и содержание кровли здания.
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).