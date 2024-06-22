Совладелец пермского телефонного завода остался в СИЗО

Одновременно с тем, в тот же суд не поступало ходатайств следствия по продлении меры пресечения для топ-менеджеров пермской «Телты», генерального директора Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Ранее сообщалось, что они подписали явки с повинной, где показали следствию, что давали деньги генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, в официальном релизе СК России сообщалось, что они также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей. Как сообщал ТАСС со ссылкой на адвокатов генерала, также на него дали показания четыре свидетеля, которые уже осуждены за мошенничество.