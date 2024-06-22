Совладелец пермского телефонного завода остался в СИЗО

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Мосгорсуд 18 июня отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление срока ареста в СИЗО для совладельца пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, рассказали журналисту Properm.ru в суде. 28 мая Хамовнический суд продлил Морозову срок ареста по ходатайству следствия еще на два месяца и он пытался оспорить решение.
Морозову инкриминируют мошенничество при исполнении гособоронзаказа, полученного «Телтой» от Минобороны РФ и подведомственных организаций.
Одновременно с тем, в тот же суд не поступало ходатайств следствия по продлении меры пресечения для топ-менеджеров пермской «Телты», генерального директора Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Ранее сообщалось, что они подписали явки с повинной, где показали следствию, что давали деньги генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, в официальном релизе СК России сообщалось, что они также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей. Как сообщал ТАСС со ссылкой на адвокатов генерала, также на него дали показания четыре свидетеля, которые уже осуждены за мошенничество.
13 июня 2-й западный окружной суд также отказал Шамарину в переводе на домашний арест и оставил его в СИЗО. Как сообщали при аресте генерала в СК России, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года начальник Главного управления связи (ГУС) Минобороны Вадим Шамарин получил от гендиректора ОАО ПТЗ «Телта» Алексея Высокова и главбуха завода Елены Гришиной взятки на сумму «не менее 36 млн рублей» за действия, входившие в его полномочия, «направленные на увеличение объемов и номенклатуры продукции ОАО „Пермский телефонный завод ''Телта''“ по государственным контрактам для нужд Минобороны России, а также за общее покровительство по службе». Шамарин вину отрицает.
Одновременно с тем, в арбитражный суд Москвы поступил еще один иск к «Телте» от Минобороны РФ на 38,78 млн рублей. В начале июня к рассмотрению был принят еще один иск на 12,6 млн рублей. АО «48 Управление наладочных работ» (строительное подразделение, в том числе выполняющее заказы Минобороны) взыскивает с «Телты» 25,8 млн рублей за непоставленную по гособоронзаказу продукцию.