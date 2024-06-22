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Страсть к велосипедам привела двух пермяков в колонию строго режима

Страсть к велосипедам привела двух пермяков в колонию строго режима

22 июня 2024, 10:45
Подельники украли у пермяков 55 дорогих велосипедов и телевизор.

Пермяков осудили за массовые кражи велосипедов. Индустриальный районный суд признал двух молодых людей и девушку виновными в десятках эпизодов воровства чужого имущества, в том числе — открытого хищения на глазах у охраны здания. В пользу потерпевших с осужденных взыскан материальный ущерб на сумму более миллиона рублей, рассказали в суде.

Всего преступная троица украла у жителей города 55 дорогостоящих велосипедов. Два из них жулики похитили открыто, застигнутые сотрудником охраны, требовавшим вернуть похищенное. Также было установлено, что мужчины похитили денежные средства с найденной банковской карты, а один из них похитил у знакомой телевизор.

Приговором Индустриального суда ранее 25-летний житель Перми признан виновным в 28 преступлениях и путем частичного сложения с наказанием по ранее постановленному приговору к отбытию ему назначено наказание на срок 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Второй осужденный признан виновным в совершении 23 хищений чужого имущества и по совокупности преступлений ему назначено наказание 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

34-летняя пермячка признана виновной в совершении 7 краж велосипедов и путем частичного сложения с наказанием по приговору Мотовилихинского суда к отбытию ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год и 11 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

Похититель велосипедов по-краснокамски. Мужчина украл шесть велосипедов у земляков
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