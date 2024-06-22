Страсть к велосипедам привела двух пермяков в колонию строго режима

Всего преступная троица украла у жителей города 55 дорогостоящих велосипедов. Два из них жулики похитили открыто, застигнутые сотрудником охраны, требовавшим вернуть похищенное. Также было установлено, что мужчины похитили денежные средства с найденной банковской карты, а один из них похитил у знакомой телевизор.