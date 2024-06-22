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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 08:05

В ФСБ показали, как в Перми проходили антитеррористические учения

В ФСБ показали, как в Перми проходили антитеррористические учения

22 июня 2024, 07:53
Фото: Пресс-служба УФСБ по Пермскому краю
Два дня в Перми представители силовых ведомств искали диверсантов и схроны оружия.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, 20–21 июня 2024 года на территории Перми и Пермского проходили антитеррористические учения. Силовики отрабатывали комплекс мероприятий по пресечению террористического акта.

В минувший четверг, 20 июня, читатели Properm.ru сообщали, что у отдела полиции в Кировском районе заметили большое скопление людей в форме и автомобилей экстренных служб. В полиции тогда впервые сообщили, что в Перми проходят тактические учения.

Судя по разосланным спецслужбой фотографиям, сотрудники УФСБ, полиции, следственного комитета, МЧС, ГУФСИН, Росгвардии, Роспотребнадзора и иных ведомств отрабатывали сценарий, где были заминированы инфраструктурные объекты, искали схроны с оружием и ловили террористов.

По итогам мероприятия руководитель оперативного штаба — начальник УФСБ России по Пермскому краю Андрей Ляпкин определил следующие антитеррористические мероприятия в регионе.

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