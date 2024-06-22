В Прикамье за год выявили 35 случаев незаконной торговли оружием

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Прокуратура Пермского края опубликовала данные о преступности в сфере незаконного оборота оружия. По данным ведомства, анализ криминогенной обстановки в крае за 2023 год свидетельствует о снижении количества зарегистрированных преступных деяний в сфере незаконного оборота оружия на 24,6% (с 240 до 181). Удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил 0,43% (0,6%).
В прокуратуре заявляют также и о снижении на 43,7% (с 87 до 49) числа преступных посягательств, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным сбытом оружия, снизилось на 12,5% (с 40 до 35).
Как сообщили в прокуратуре, для изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2023 году на территории Пермского края проведено четыре этапа оперативно-профилактических мероприятий «Арсенал». За весь период проведения мероприятий проведено 130 оперативно-розыскных мероприятий «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
В прокуратуре приводят в пример выявленную в 2022 году попытку переправить через границу армейских приборов ночного видения. В сентябре 2022 года посылка с приборами ночного видения ПНВ-57 была задержана таможенниками на почте. 31-летний житель Прикамья Владимир Аюпов использовал вымышленное имя для отправки приборов. Пермяк также пытался скрыть содержимое посылки, поэтому в таможенной декларации указал, что отправляет «декоративное украшение интерьера». Приговором суда подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.