В Прикамье за год выявили 35 случаев незаконной торговли оружием

В прокуратуре приводят в пример выявленную в 2022 году попытку переправить через границу армейских приборов ночного видения. В сентябре 2022 года посылка с приборами ночного видения ПНВ-57 была задержана таможенниками на почте. 31-летний житель Прикамья Владимир Аюпов использовал вымышленное имя для отправки приборов. Пермяк также пытался скрыть содержимое посылки, поэтому в таможенной декларации указал, что отправляет «декоративное украшение интерьера». Приговором суда подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.