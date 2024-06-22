В Роспотребнадзоре назвали пять пляжей, где в Прикамье можно безопасно отдохнуть

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Специалисты Роспотребнадзора продолжают проводить лабораторный мониторинг воды поверхностных водоемов и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.
По состоянию на 21 июня Роспотребнадзор выдал пять санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии мест рекреации санитарно–эпидемиологическим требованиям:
По поступившей от органов местного самоуправления информации на 14 июня запланированы к открытию 15 пляжей. Кроме вышеперечисленных и безопасных для отдыхающих, власти направили документы для приемки еще десяти мест отдыха. Это три пляжа в Добрянке, два из них в санатории «Демидково» и один у санатория «Уральская Венеция». Кроме этого, подготовлены четыре пляжа на Сылве в Кунгуре, места отдыха на воде на Каме в Осе и на Тимкинском пруду в Гамово.
В Роспотребнадзоре напоминают, что водный объект допускается для купания только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о его соответствии санитарным правилам.
На сегодня отобрано 35 проб воды водоемов (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 12 проб, по санитарно-химическим показателям 3 пробы) и 24 пробы почвы (все соответствуют гигиеническим нормативам).
Выдано одно заключение о не соответствии места рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям — Кама, зона рекреации в районе КамГЭС в Перми.
Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний рекомендует: