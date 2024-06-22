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Published Сегодня, 08:38

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В Роспотребнадзоре назвали пять пляжей, где в Прикамье можно безопасно отдохнуть

В Роспотребнадзоре назвали пять пляжей, где в Прикамье можно безопасно отдохнуть

22 июня 2024, 08:38
Фото: properm.ru
Зона рекреации в районе КамГЭС в Перми не пригодна для отдыха по санитарным нормам.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают проводить лабораторный мониторинг воды поверхностных водоемов и песка в прибрежной полосе на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

По состоянию на 21 июня Роспотребнадзор выдал пять санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии мест рекреации санитарно–эпидемиологическим требованиям:

  • пляж на Каме в Усть-Качке;
  • пляж на Сылве в Новых Лядах;
  • пляж на Каме в районе Коммунального моста;
  • пляж на Мотовилихинском пруду:
  • пляж на Каме в Чайковском.

По поступившей от органов местного самоуправления информации на 14 июня запланированы к открытию 15 пляжей. Кроме вышеперечисленных и безопасных для отдыхающих, власти направили документы для приемки еще десяти мест отдыха. Это три пляжа в Добрянке, два из них в санатории «Демидково» и один у санатория «Уральская Венеция». Кроме этого, подготовлены четыре пляжа на Сылве в Кунгуре, места отдыха на воде на Каме в Осе и на Тимкинском пруду в Гамово.

В Роспотребнадзоре напоминают, что водный объект допускается для купания только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о его соответствии санитарным правилам.

На сегодня отобрано 35 проб воды водоемов (не отвечают нормативам по микробиологическим показателям 12 проб, по санитарно-химическим показателям 3 пробы) и 24 пробы почвы (все соответствуют гигиеническим нормативам).

Выдано одно заключение о не соответствии места рекреации санитарно-эпидемиологическим требованиям — Кама, зона рекреации в районе КамГЭС в Перми.

Роспотребнадзор в целях профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний рекомендует:

  • Купаться можно только в разрешенных местах.
  • При купании в открытых водоемах не допускать попадания воды в полость рта. Помните, это наиболее распространенный путь заражения.
  • Предусмотреть достаточный запас бутилированной питьевой воды, нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот.
  • Соблюдать правила личной гигиены.
  • Не покупать продукты питания в местах несанкционированной торговли. Обращать внимание на сроки и условия хранения продуктов.
  • Нельзя бросать и отставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места.
  • Помнить, что клещи, комары, мухи являются переносчиками инфекционных и паразитарных заболеваний, поэтому необходимо использовать репелленты.
  • На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными.
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