В Роспотребнадзоре назвали пять пляжей, где в Прикамье можно безопасно отдохнуть

По поступившей от органов местного самоуправления информации на 14 июня запланированы к открытию 15 пляжей. Кроме вышеперечисленных и безопасных для отдыхающих, власти направили документы для приемки еще десяти мест отдыха. Это три пляжа в Добрянке, два из них в санатории «Демидково» и один у санатория «Уральская Венеция». Кроме этого, подготовлены четыре пляжа на Сылве в Кунгуре, места отдыха на воде на Каме в Осе и на Тимкинском пруду в Гамово.