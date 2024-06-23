Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу на родном поле

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Вчера, 22 июня, в Перми прошел футбольный матч 11 тура чемпионата второй лиги. На своем поле ФК «Амкар-Пермь» обыграл «Акрон-2» со счетом 3:1.
«Тяжелая игра, непростая с нашей стороны. Видимо, усталость немного накопилась. Будем разбираться. Когда забили второй гол, стало спокойнее. На данном этапе главным является все же результат», — прокомментировал игру главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко.
В пермской команде голы были забиты Алексом Раджабовым, Львом Толкачевым и Евгением Тюкаловым.
Следующий матч состоится 29 июня в 18:00 в Оренбурге на стадионе «Газовик».