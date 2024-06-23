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Updated Сегодня, 05:25

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу на родном поле

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу на родном поле

23 июня 2024, 05:17
Фото: «Амкар-Пермь»
«Амкар» обыграл «Акрон-2» со счетом 3:1.

Вчера, 22 июня, в Перми прошел футбольный матч 11 тура чемпионата второй лиги. На своем поле ФК «Амкар-Пермь» обыграл «Акрон-2» со счетом 3:1.

«Тяжелая игра, непростая с нашей стороны. Видимо, усталость немного накопилась. Будем разбираться. Когда забили второй гол, стало спокойнее. На данном этапе главным является все же результат», — прокомментировал игру главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко.

В пермской команде голы были забиты Алексом Раджабовым, Львом Толкачевым и Евгением Тюкаловым.

Следующий матч состоится 29 июня в 18:00 в Оренбурге на стадионе «Газовик».

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#Спорт#Пермь#Футбол#Оренбург#Матч#Тренер#ФК Амкар-Пермь#Акрон-2#Андрей Блажко#Голы#Стадион Газовик
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