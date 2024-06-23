Пермячка оказалась рядом с синагогой в Дербенте, где произошел теракт

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Пермячка Юлия, откликнувшаяся на просьбу журналистов Properm.ru, рассказала, что в момент начала перестрелки у синагоги в Дербенте она с детьми была на соседней с синагогой улице, в квартале от событий.
Женщина приехала в Дагестан отдыхать, в день теракта она переехала из Махачкалы в Дербент.
Перед началом событий, рассказывает женщина, они направлялись в центр города — поужинать и посмотреть цветомузыкальные фонтаны в парке имени Низами Гянджеви.
Когда семья была в кафе, неподалеку от синагоги, забежали две женщины и рассказали про нападение на синагогу, после этого персонал закрыл двери в кафе. Выбраться и уехать в пригород к морю от места теракта Юлии помог таксист: «Мне позвонил наш сегодняшний таксист, он знал, что мы едем ужинать туда, сказал, что приедет и увезет нас».
Женщина рассказывает, что сейчас со стороны моя в центр Дербента продолжают лететь вертолеты. По улицам перемещается военная техника.
Юлия хотела бы выбраться из Дербента в Махачкалу, чтобы потом улететь домой в Пермь уже завтра, но пока не понимает, будут ли какие-то ограничения для передвижения.