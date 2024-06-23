Пермячка оказалась рядом с синагогой в Дербенте, где произошел теракт

Когда семья была в кафе, неподалеку от синагоги, забежали две женщины и рассказали про нападение на синагогу, после этого персонал закрыл двери в кафе. Выбраться и уехать в пригород к морю от места теракта Юлии помог таксист: «Мне позвонил наш сегодняшний таксист, он знал, что мы едем ужинать туда, сказал, что приедет и увезет нас».