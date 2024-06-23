properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 20:13

Updated Сегодня, 20:13

Пермячка оказалась рядом с синагогой в Дербенте, где произошел теракт

Пермячка оказалась рядом с синагогой в Дербенте, где произошел теракт

23 июня 2024, 19:06
Фото: читателя Properm.ru
Пермячка Юлия с детьми отправилась в Дагестан отдыхать, в день теракта они приехали в Дербент.

Пермячка Юлия, откликнувшаяся на просьбу журналистов Properm.ru, рассказала, что в момент начала перестрелки у синагоги в Дербенте она с детьми была на соседней с синагогой улице, в квартале от событий.

Женщина приехала в Дагестан отдыхать, в день теракта она переехала из Махачкалы в Дербент.

Перед началом событий, рассказывает женщина, они направлялись в центр города — поужинать и посмотреть цветомузыкальные фонтаны в парке имени Низами Гянджеви.

Когда семья была в кафе, неподалеку от синагоги, забежали две женщины и рассказали про нападение на синагогу, после этого персонал закрыл двери в кафе. Выбраться и уехать в пригород к морю от места теракта Юлии помог таксист: «Мне позвонил наш сегодняшний таксист, он знал, что мы едем ужинать туда, сказал, что приедет и увезет нас».

Женщина рассказывает, что сейчас со стороны моя в центр Дербента продолжают лететь вертолеты. По улицам перемещается военная техника.

Юлия хотела бы выбраться из Дербента в Махачкалу, чтобы потом улететь домой в Пермь уже завтра, но пока не понимает, будут ли какие-то ограничения для передвижения.

Убиты священник и полицейские. Неизвестные устроили теракты в Дагестане
Узнать подробнее
Подпишитесь
Убиты священник и полицейские. Неизвестные устроили теракты в Дагестане
Сегодня, 18:15
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
Сегодня, 10:58
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
Сегодня, 10:33
Видео. В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки
Сегодня, 09:31
Стало известно, когда в Прикамье состоится авиационный фестиваль «Крылья Пармы»
Сегодня, 08:08
В Пермский край нагрянут дожди и грозы
Сегодня, 04:24