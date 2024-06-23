Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Прокуратура Пермского района начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего в поселке Юго-Камский. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края в социальных сетях.
Инцидент произошел 22 июня в ходе купания в водоеме вблизи гидротехнического сооружения на реке Юг. Сотрудники надзорного органа дадут оценку действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоемах и в иных общественных местах. На контроле прокуратуры также находится ход и результаты доследственной проверки.
Напомним, вчера на реке Юг решили искупаться два мальчика возрастом 8 и 12 лет. Оба были без присмотра взрослых. В ГУ МЧС Прикамья сообщили, что старший из них утонул, младшего удалось спасти. Тело мальчика было извлечено спасателями.