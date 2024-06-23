properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме

Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме

23 июня 2024, 06:59
Фото: Прокуратура Пермского края
Инцидент произошел 22 июня.
Сюжет
Дети

Прокуратура Пермского района начала проверку по факту гибели несовершеннолетнего в поселке Юго-Камский. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края в социальных сетях.

Инцидент произошел 22 июня в ходе купания в водоеме вблизи гидротехнического сооружения на реке Юг. Сотрудники надзорного органа дадут оценку действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоемах и в иных общественных местах. На контроле прокуратуры также находится ход и результаты доследственной проверки.

Напомним, вчера на реке Юг решили искупаться два мальчика возрастом 8 и 12 лет. Оба были без присмотра взрослых. В ГУ МЧС Прикамья сообщили, что старший из них утонул, младшего удалось спасти. Тело мальчика было извлечено спасателями.

Читайте также:
В Перми пройдет оперштаб по лагерям после гибели мальчика в реке СылваУтонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложкиНырнул с пирса. В Прикамье в пруду утонул 14-летний мальчик
#Дети#Прокуратура#Пермский район#Юго-камский#Безопасность#Отдых#Социальные сети#Гибель#Доследственная проверка#Несовершеннолетний#Водоем#Пресс-служба#Надзорный орган#Вещественные доказательства#Гидротехническое сооружение#Орган местного самоуправления#Общественные места
Подпишитесь
Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу на родном поле
Сегодня, 05:17
Стало известно, почему большая часть таксистов в Прикамье работает нелегально
Сегодня, 05:52
В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»
Сегодня, 04:47
В Пермский край нагрянут дожди и грозы
Сегодня, 04:24
Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам
Сегодня, 06:17