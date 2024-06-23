Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме

Напомним, вчера на реке Юг решили искупаться два мальчика возрастом 8 и 12 лет. Оба были без присмотра взрослых. В ГУ МЧС Прикамья сообщили, что старший из них утонул, младшего удалось спасти. Тело мальчика было извлечено спасателями.