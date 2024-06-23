Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам

В Перми семейная пара заплатит соседке 20 тыс. рублей за нарушение тишины в доме по ночам. Женщина обратилась в Орджоникидзевский райсуд Перми с исковым заявлением о взыскании компенсации морального ущерба за то, что супруги систематически нарушали требования законодательства о соблюдении тишины ночью. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.



Вечерами пермяки любили громко разговаривать, смеяться, слушать музыку, приглашать гостей и выражаться нецензурной бранью. По этой причине их соседка, будучи пенсионеркой и инвалидом, не могла полноценно отдыхать по ночам. Это привело к головным болям и повышению артериального давления.



Помимо этого, ответчики не один раз привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.2 Закона Пермского края от 06.04.2015 года № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».



Суд установил, что право женщины на спокойный отдых в течение продолжительного времени нарушалось семейно парой. Постоянный шум оказывал негативное воздействие на ее психофизическое состояние. В результате, суд взыскал с нарушителей тишины компенсацию морального вреда по 10 000 рублей с каждого.