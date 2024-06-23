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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:23

Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам

Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам

23 июня 2024, 06:17
Фото: ideogram.ai
Решение суда в законную силу еще не вступило.

В Перми семейная пара заплатит соседке 20 тыс. рублей за нарушение тишины в доме по ночам. Женщина обратилась в Орджоникидзевский райсуд Перми с исковым заявлением о взыскании компенсации морального ущерба за то, что супруги систематически нарушали требования законодательства о соблюдении тишины ночью. Об этом сообщила пресс-служба Пермского краевого суда.

Вечерами пермяки любили громко разговаривать, смеяться, слушать музыку, приглашать гостей и выражаться нецензурной бранью. По этой причине их соседка, будучи пенсионеркой и инвалидом, не могла полноценно отдыхать по ночам. Это привело к головным болям и повышению артериального давления.

Помимо этого, ответчики не один раз привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.2 Закона Пермского края от 06.04.2015 года № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Суд установил, что право женщины на спокойный отдых в течение продолжительного времени нарушалось семейно парой. Постоянный шум оказывал негативное воздействие на ее психофизическое состояние. В результате, суд взыскал с нарушителей тишины компенсацию морального вреда по 10 000 рублей с каждого.

Решение в законную силу пока не вступило.

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#Суд#Пермь#Пенсионерка#Инвалид#Административная ответственность#Тишина#Нарушение законодательства#Медицинские проблемы#Компенсация морального ущерба
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