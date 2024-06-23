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Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье

Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье

23 июня 2024, 10:58
Фото: 1MI
По факту инцидента проводится проверка.

Следственное управление СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в ходе купания в водоеме. Инцидент произошел в поселке Юго-Камский. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Прикамья.

По предварительной информации, вчера днем, 22 июня, ребенок находился совместно с несовершеннолетним братом у водоема вблизи гидротехнического сооружения на реке Юг без присмотра взрослых. Во время купания один из мальчиков утонул.

По факту инцидента проведен осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Назначена судебная экспертиза. Проводится проверка. Напомним, ранее прокуратура Пермского района также организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего в поселке Юго-Камский 22 июня.

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