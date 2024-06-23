Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми

В Перми нашли подрядчика на право строительства участка автодороги М-7 «Волга» на подъезде к городу Пермь. Имя победителя и единственного участника аукциона не уточняется. Цена контракта составила 24 млн 929 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.