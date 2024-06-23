properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми

Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми

23 июня 2024, 12:25
Фото: 1MI
Стоимость контракта — 24 млн 929 тыс. рублей

В Перми нашли подрядчика на право строительства участка автодороги М-7 «Волга» на подъезде к городу Пермь. Имя победителя и единственного участника аукциона не уточняется. Цена контракта составила 24 млн 929 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, протяженность участка дороги составляет 9,1 км. Основными параметрами для реконструкции являются расчетная скорость 120 км/ч, четыре полосы движения, вид покрытия — щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20, I-б категория автомобильной дороги. Капитальный ремонт будет проведен на участке км 450+000 — км 459+000.

Срок окончания работ — 20 октября 2024 года. Финансирование будет обеспечено за счет средств федерального бюджета. Гарантийный срок на качество выполненных работ составит восемь лет.

Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» пролегает через Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань.

Читайте также:
В Перми ищут подрядчика для строительства корпуса МАОУ «Инженерная школа»В Перми за 4,4 миллиона отремонтируют укрытие в подвале жилого домаСтал известен подрядчик для изъятия земель под строительство в Перми улицы Строителей
#Пермь#Госзакупки#Ремонт дороги#М-7 волга#Ремонтные работы#Подрядчик#Техническое задание#Асфальтобетон
Подпишитесь
Следком проводит проверку по факту утопления 12-летнего ребенка в Прикамье
Сегодня, 10:58
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
Сегодня, 10:33
Видео. В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки
Сегодня, 09:31
Стало известно, когда в Прикамье состоится авиационный фестиваль «Крылья Пармы»
Сегодня, 08:08
В Пермский край нагрянут дожди и грозы
Сегодня, 04:24
Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам
Сегодня, 06:17