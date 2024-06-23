Стал известен подрядчик на ремонт участка трассы М-7 «Волга» около Перми

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Перми нашли подрядчика на право строительства участка автодороги М-7 «Волга» на подъезде к городу Пермь. Имя победителя и единственного участника аукциона не уточняется. Цена контракта составила 24 млн 929 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, протяженность участка дороги составляет 9,1 км. Основными параметрами для реконструкции являются расчетная скорость 120 км/ч, четыре полосы движения, вид покрытия — щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20, I-б категория автомобильной дороги. Капитальный ремонт будет проведен на участке км 450+000 — км 459+000.
Срок окончания работ — 20 октября 2024 года. Финансирование будет обеспечено за счет средств федерального бюджета. Гарантийный срок на качество выполненных работ составит восемь лет.
Федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга» пролегает через Москву, Владимир, Нижний Новгород и Казань.