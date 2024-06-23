properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится в Прикамье 13 июля

Стало известно, когда в Прикамье состоится авиационный фестиваль «Крылья Пармы»

23 июня 2024, 08:08
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится в Прикамье 13 июля

Хедлайнером мероприятия станет пилотажная группа «Русские витязи».

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится в Пермском крае 13 июля. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Как указывает источник издания, Минобороны РФ согласовало выступление в краевой столице пилотажной группы «Русские витязи» в составе шестерки истребителей Су-35. Группа станет хедлайнером мероприятия. Кроме того, в настоящий момент ведутся переговоры о возможности выступления группы «Стрижи» на МиГ-29. В качестве места проведения фестиваля рассматриваются две локации, одна из которых аэродром Фролово.

В прошлом году хедлайнером фестиваля стала пилотажная группа «Русь» Вяземского учебного авиацентра ДОСААФ. Для посетителей «Крыльев Пармы» были запущены бесплатные автобусы из Перми.

Читайте также:
Опера на велосипедах, панна-футбол и лекторий. Каким будет «Город встреч» в ПермиСапы, мастер-классы и вкусная еда. В конце июня в Перми пройдет «Ночь на улице»На открытие летнего фестиваля «Город встреч» пришли 21 тысяча зрителей
#Фестиваль#Крылья Пармы
Подпишитесь
Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу на родном поле
Сегодня, 05:17
Стало известно, почему большая часть таксистов в Прикамье работает нелегально
Сегодня, 05:52
Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме
Сегодня, 06:59
В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»
Сегодня, 04:47
В Пермский край нагрянут дожди и грозы
Сегодня, 04:24
Семейная пара из Перми заплатит соседке 20 тысяч за нарушение тишины по ночам
Сегодня, 06:17