Стало известно, когда в Прикамье состоится авиационный фестиваль «Крылья Пармы»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится в Пермском крае 13 июля. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
Как указывает источник издания, Минобороны РФ согласовало выступление в краевой столице пилотажной группы «Русские витязи» в составе шестерки истребителей Су-35. Группа станет хедлайнером мероприятия. Кроме того, в настоящий момент ведутся переговоры о возможности выступления группы «Стрижи» на МиГ-29. В качестве места проведения фестиваля рассматриваются две локации, одна из которых аэродром Фролово.
В прошлом году хедлайнером фестиваля стала пилотажная группа «Русь» Вяземского учебного авиацентра ДОСААФ. Для посетителей «Крыльев Пармы» были запущены бесплатные автобусы из Перми.