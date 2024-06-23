Стало известно, когда в Прикамье состоится авиационный фестиваль «Крылья Пармы»

Как указывает источник издания, Минобороны РФ согласовало выступление в краевой столице пилотажной группы «Русские витязи» в составе шестерки истребителей Су-35. Группа станет хедлайнером мероприятия. Кроме того, в настоящий момент ведутся переговоры о возможности выступления группы «Стрижи» на МиГ-29. В качестве места проведения фестиваля рассматриваются две локации, одна из которых аэродром Фролово.