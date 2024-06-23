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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 05:54

Большинство такси в Прикамье работает незаконно из-за требований к цвету машины

Стало известно, почему большая часть таксистов в Прикамье работает нелегально

23 июня 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney

Большинство такси в Прикамье работает незаконно из-за требований к цвету машины

В случае выявления факта правонарушения в отношении водителя действуют штрафные санкции в размере 2500 рублей.

Большая часть таксистов в Пермском крае работает незаконно. Одним из доводов в свою защиту представителей перевозчиков являются требования к цвету машины. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Прикамье Павел Новоселов.

Автомобиль такси должен быть белого цвета с нанесенной маркировкой. В связи с повышением спроса на такие машины, возросла и цена на них. «С учетом ситуации на автомобильном рынке, многие перевозчики говорят о серьезном увеличении своих расходов и, как следствие, снижении доходов», — говорит Новоселов.

Возможным решением этой проблемы может стать расширение границ цветовой гаммы, к примеру, разрешить черный цвет автомобилей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей заверил, что соответствующее предложение в Правительство будет подготовлено.

По информации представителя Минтранса Прикамья Алексея Вахова со ссылкой на сведения агрегатора Яндекс.Такси, на 1 июня к системе Яндекс.GO подключено более 12 тыс. пользователей. Однако только каждый пятый (2503) из них легален, то есть имеет лицензию на свою деятельность и соблюдает все необходимые формальности (проводит медосмотры водителей, техосмотры ТС, заполняет путевые листы).

В случае выявления факта правонарушения в отношении водителя действуют штрафные санкции — 2500 рублей.

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#Пермский край#Минтранс#Лицензия#Правительство#Прикамье#Маркировка#Таксисты#Регулирование#Штрафные санкции#Нелегальная работа#Цвет машины
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