Стало известно, почему большая часть таксистов в Прикамье работает нелегально

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Большая часть таксистов в Пермском крае работает незаконно. Одним из доводов в свою защиту представителей перевозчиков являются требования к цвету машины. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Прикамье Павел Новоселов.
Автомобиль такси должен быть белого цвета с нанесенной маркировкой. В связи с повышением спроса на такие машины, возросла и цена на них. «С учетом ситуации на автомобильном рынке, многие перевозчики говорят о серьезном увеличении своих расходов и, как следствие, снижении доходов», — говорит Новоселов.
Возможным решением этой проблемы может стать расширение границ цветовой гаммы, к примеру, разрешить черный цвет автомобилей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей заверил, что соответствующее предложение в Правительство будет подготовлено.
По информации представителя Минтранса Прикамья Алексея Вахова со ссылкой на сведения агрегатора Яндекс.Такси, на 1 июня к системе Яндекс.GO подключено более 12 тыс. пользователей. Однако только каждый пятый (2503) из них легален, то есть имеет лицензию на свою деятельность и соблюдает все необходимые формальности (проводит медосмотры водителей, техосмотры ТС, заполняет путевые листы).
В случае выявления факта правонарушения в отношении водителя действуют штрафные санкции — 2500 рублей.