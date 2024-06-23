Стало известно, почему большая часть таксистов в Прикамье работает нелегально

По информации представителя Минтранса Прикамья Алексея Вахова со ссылкой на сведения агрегатора Яндекс.Такси, на 1 июня к системе Яндекс.GO подключено более 12 тыс. пользователей. Однако только каждый пятый (2503) из них легален, то есть имеет лицензию на свою деятельность и соблюдает все необходимые формальности (проводит медосмотры водителей, техосмотры ТС, заполняет путевые листы).