Убиты священник и полицейские. Неизвестные устроили теракты в Дагестане

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
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Updated Сегодня, 18:36
В Республике Дагестан совершена серия нападений. В Дербенте и Махачкале вооруженные люди напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщил местный Национальный антитеррористический комитет. В МВД рассказали ТАСС, что неизвестные убили шестерых полицейских, еще 12 были ранены.
В Дербенте в православном храме убили 66-летнего священника — отца Николая. По предварительной информации, преступники ворвались в храм, застрелили охранника и перерезали горло священнику, пишет Mash. Также синагога и церковь сгорели после нападения боевиков. В Дагестане был объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются. Читатель Properm.ru подтверждает, что в центре Дербента продолжается стрельба.
По информации Mash, сейчас в православном храме в Кировском районе Махачкалы закрыты 40 заложников, слышна стрельба. В местном МВД опровергли информацию, заявив, что люди закрылись сами для обеспечения безопасности, сейчас опасности нет. Несколько нападавших были указаны в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах, все они являются жителями Дагестана, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. Как сообщает пресс-служба СК РФ, работают следователи и следователи-криминалисты.