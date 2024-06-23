Убиты священник и полицейские. Неизвестные устроили теракты в Дагестане

По информации Mash, сейчас в православном храме в Кировском районе Махачкалы закрыты 40 заложников, слышна стрельба. В местном МВД опровергли информацию, заявив, что люди закрылись сами для обеспечения безопасности, сейчас опасности нет. Несколько нападавших были указаны в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах, все они являются жителями Дагестана, пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.