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В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»

В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»

23 июня 2024, 04:47
Фото: 1MI
По факту инцидента проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера вечером, 22 июня, в ДТП на автодороге Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели». По предварительным данным, водитель «Chevrolet Cruze» выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Об этом сообщили «АиФ-Пермь» в МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел примерно в 17:45 на 39-м километре трассы, в районе поселка Ергач. По словам очевидцев, авария привела к образованию восьмикилометровой пробки.

По факту аварии проводится проверка.

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#Дтп#Мвд#Пермь#Екатеринбург#Автоавария#Пробка#Газель#Chevrolet cruze#Пострадавший#Очевидцы
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