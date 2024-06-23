В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»

Вчера вечером, 22 июня, в ДТП на автодороге Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели». По предварительным данным, водитель «Chevrolet Cruze» выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Об этом сообщили «АиФ-Пермь» в МВД по Пермскому краю.