В автоаварии на трассе Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели»

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Вчера вечером, 22 июня, в ДТП на автодороге Пермь — Екатеринбург пострадал водитель «Газели». По предварительным данным, водитель «Chevrolet Cruze» выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Об этом сообщили «АиФ-Пермь» в МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел примерно в 17:45 на 39-м километре трассы, в районе поселка Ергач. По словам очевидцев, авария привела к образованию восьмикилометровой пробки.
По факту аварии проводится проверка.