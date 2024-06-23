В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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В ходе спецоперации на Украине 3 июня погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Родился мужчина в селе Елово 23 марта 2000 года. В Еловской средней общеобразовательной школе Вячеслав учился на «4» и «5», участвовал в олимпиадах по истории и обществознанию, занимался спортом, посещал секцию по волейболу. «Принимал активное участие в жизни класса и школы. Всегда откликался на просьбы. Имел много друзей среди сверстников. В общении всегда был тактичен, доброжелателен, пользовался заслуженным авторитетом. Был справедливым, защищал слабых», — говорится в школьной характеристике.
По словам его тренера по дзюдо и самбо, молодой человек был организованным, ответственным, отзывчивым, всегда стремился к победе. В 2007–2015 годы занимался боевыми искусствами и являлся неоднократным призером и победителем краевых соревнований.
После окончания школы в 2026 году Санников поступил в ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина». В учебном заведении также учился на «хорошо» и «отлично». Проявил себя как ответственный, дисциплинированный и исполнительный кадет, имел особый интерес в изучении точных дисциплин. «Выполнял все требования, предъявляемые к воспитанникам, в повседневной деятельности. Службу в суточном наряде нес на „отлично“. Принимал участие в параде Победы в городе Брест», — написано в его характеристике кадетского корпуса.
В 2018 году стал гвардейцем и поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище. Во время учёбы в военном училище в звании гвардии старшего сержанта был назначен командиром отделения. 29 апреля 2023 по окончании военного училища Санникову присвоено звание лейтенанта, он становится кадровым офицером. После этого был командирован на СВО.
«Скорбим о гибели гвардии лейтенанта Вячеслава Санникова и выражаем искренние соболезнования матери — Елене Михайловне, отцу — Николаю Витальевичу, жене Евгении, сестре Юлии, всем родным, близким, друзьям Вячеслава», — пишут власти округа.
Прощание с мужчиной состоится 24 июня с 10:00 до 12:00 в ритуальном зале на ул. Комсомольская, 17. Траурный митинг состоится также 24 июня в 12:30 в Еловском ЕКДЦ, отпевание — в 13:00 в Петропавловском храме, в 14:30 — поминальный обед в школьной столовой.