В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников

После окончания школы в 2026 году Санников поступил в ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина». В учебном заведении также учился на «хорошо» и «отлично». Проявил себя как ответственный, дисциплинированный и исполнительный кадет, имел особый интерес в изучении точных дисциплин. «Выполнял все требования, предъявляемые к воспитанникам, в повседневной деятельности. Службу в суточном наряде нес на „отлично“. Принимал участие в параде Победы в городе Брест», — написано в его характеристике кадетского корпуса.