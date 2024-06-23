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В лесу около деревни Поповка заблудилась 40-летняя пермячка

В лесу около деревни Поповка заблудилась 40-летняя пермячка

23 июня 2024, 06:41
Фото: ideogram.ai
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Вчера, 22 июня, в районе деревни Поповка в лесу заблудилась 40-летняя женщина. Звонок об этом поступил в 09:58 от оперативного дежурного ЕДДС Кунгурского округа на телефон Поисково-спасательной службы КМО.

На место происшествия прибыли спасатели ГОР 8 и полицейские. Поиски пермячки проводились с использованием СГУ, установленным на автомобиле, и в пешем порядке. Связь с девушкой поддерживалась по телефону.

Спустя час поисков женщину нашли и вывели к населенному пункту. Медицинская помощь не потребовалась.

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#Спасатели#Полиция#Пермячка#Поиск#Медицинская помощь#Заблудилась#Поповка#Кунгурский округ#40-летняя#СГУ
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