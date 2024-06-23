В лесу около деревни Поповка заблудилась 40-летняя пермячка

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Вчера, 22 июня, в районе деревни Поповка в лесу заблудилась 40-летняя женщина. Звонок об этом поступил в 09:58 от оперативного дежурного ЕДДС Кунгурского округа на телефон Поисково-спасательной службы КМО.
На место происшествия прибыли спасатели ГОР 8 и полицейские. Поиски пермячки проводились с использованием СГУ, установленным на автомобиле, и в пешем порядке. Связь с девушкой поддерживалась по телефону.
Спустя час поисков женщину нашли и вывели к населенному пункту. Медицинская помощь не потребовалась.