В Перми 22 июня на пожаре спасли мужчину

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 2 кв. м, возгорание было ликвидировано в 13:45. По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.