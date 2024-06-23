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В Перми 22 июня на пожаре спасли мужчину

В Перми 22 июня на пожаре спасли мужчину

23 июня 2024, 09:45
Фото: МЧС Прикамья
Возможной причиной возгорания стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.

Вчера, 22 июня, в Перми на пожаре был спасен мужчина. Сообщение о пожаре на ул. Янаульская поступило в 13:28. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Прикамья.

Установлено, что происходило горение в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома. Пермяк был вызволен на свежий воздух звеном газодымозащитной службы 57-ПСЧ при помощи спасательного устройства.

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 2 кв. м, возгорание было ликвидировано в 13:45. По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.

Фото: МЧС Прикамья
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