В Перми ищут подрядчика для строительства корпуса МАОУ «Инженерная школа»

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит выполнить проектно-изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации (ПИР), возвести здание общеобразовательного учреждения на 1050 мест, построить универсальные спортивные площадки общей площадью в 2500 кв. м, выложить тротуары и дорожки, площадки с покрытием из резиновой крошки, а также провести на территории будущей школы работы по озеленению.