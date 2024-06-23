В Перми ищут подрядчика для строительства корпуса МАОУ «Инженерная школа»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В Перми ищут подрядчика на право разработки проекта и строительства нового корпуса МАОУ «Инженерная школа» в Перми по ул. Академика Веденеева, 71. Стоимость контракта составляет 1 млрд 386 млн. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит выполнить проектно-изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации (ПИР), возвести здание общеобразовательного учреждения на 1050 мест, построить универсальные спортивные площадки общей площадью в 2500 кв. м, выложить тротуары и дорожки, площадки с покрытием из резиновой крошки, а также провести на территории будущей школы работы по озеленению.
Разработку проекта подрядчику следует завершить до 22 июля 2025 года, а строительство — до 30 ноября 2026 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 8 июля. Победитель торгов станет известен 11 июля.