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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:56

В Перми ограничат движение по двум улицам во время краевого бала выпускников

В Перми ограничат движение по двум улицам во время краевого бала выпускников

23 июня 2024, 07:53
Фото: 1MI
Мероприятие состоится 27 июня.

В Перми 27 июня на эспланаде пройдет краевой бал выпускников «будущее здесь». Из-за этого будет введено временное ограничение движение транспорта по ул. Петропавловская и Окулова. Об этом сообщило издание «Вкурсе.ру».

На краевой бал выпускников приглашены 5 тыс. человек из всех районов Прикамья. Вход на мероприятие будет осуществляться по специальным браслетам. На эспланаде будут организованы различные интерактивные площадки. Хедлайнером концерта станет 20-летний певец Кирилл Скрипник, артист лейбла BLACK STAR.

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#Пермь#Ограничение движения#Эспланада#Выпускники#Краевой бал#Петропавловская улица#Окулова улица#Вход по браслетам#Интерактивные площадки#Кирилл Скрипник#Black Star
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