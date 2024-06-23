В Перми ограничат движение по двум улицам во время краевого бала выпускников

На краевой бал выпускников приглашены 5 тыс. человек из всех районов Прикамья. Вход на мероприятие будет осуществляться по специальным браслетам. На эспланаде будут организованы различные интерактивные площадки. Хедлайнером концерта станет 20-летний певец Кирилл Скрипник, артист лейбла BLACK STAR.