В Перми ограничат движение по двум улицам во время краевого бала выпускников

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:56
В Перми 27 июня на эспланаде пройдет краевой бал выпускников «будущее здесь». Из-за этого будет введено временное ограничение движение транспорта по ул. Петропавловская и Окулова. Об этом сообщило издание «Вкурсе.ру».
На краевой бал выпускников приглашены 5 тыс. человек из всех районов Прикамья. Вход на мероприятие будет осуществляться по специальным браслетам. На эспланаде будут организованы различные интерактивные площадки. Хедлайнером концерта станет 20-летний певец Кирилл Скрипник, артист лейбла BLACK STAR.