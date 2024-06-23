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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Перми за 4,4 миллиона отремонтируют укрытие в подвале жилого дома

В Перми за 4,4 миллиона отремонтируют укрытие в подвале жилого дома

23 июня 2024, 09:03
Фото: Google maps
Работы планируется завершить к 11 октября.

МКУ «Содержание муниципального имущества» объявило аукцион на право капитального ремонта муниципальных нежилых помещений, расположенных в подвале четырехэтажного многоквартирного дома в Перми на ул. Космонавта Леонова, 23. Стоимость контракта составила 4 млн 415 тыс. рублей. Информация об это появилась на сайте госзакупок.

Назначением объекта является «укрытие», площадь специальных помещений составляет 156,5 кв. м. Основанием для проведения ремонта стала муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» — реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда (ОНМФ), Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Согласно техническому заданию, работы пройдут за счет средств города. Подрядчик обязуется завершить капитальный ремонт объекта до 11 октября.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 1 июля. Победитель станет известен 3 июля.

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#Пермь#Госзакупки#Ремонт#Аукцион#Капитальный ремонт#Многоквартирный дом#Муниципальное имущество#Техническое задание
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