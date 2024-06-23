В Перми за 4,4 миллиона отремонтируют укрытие в подвале жилого дома

Назначением объекта является «укрытие», площадь специальных помещений составляет 156,5 кв. м. Основанием для проведения ремонта стала муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Перми» — реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда (ОНМФ), Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».