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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В Пермский край нагрянут дожди и грозы

В Пермский край нагрянут дожди и грозы

23 июня 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney
Дожди могут продолжиться и в понедельник, и во вторник.

Сегодня, 23 июня, в Прикамье ожидается облачная погода. В некоторых районах пройдут дожди, ливни, а также грозы. При грозе ветер может усилиться до 14 м/с. Температурный фон днем поднимется до 19…24°С, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевой столице в воскресенье также ожидается дождь с грозой и ветром до 14 м/с. Днем температура воздуха может прогреться до 22°С.

По прогнозам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, дожди ожидаются и в понедельник, и, возможно, во вторник. В отдельных районах количество осадков может превысить 50 мм.

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