В Пермский край нагрянут дожди и грозы

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Сегодня, 23 июня, в Прикамье ожидается облачная погода. В некоторых районах пройдут дожди, ливни, а также грозы. При грозе ветер может усилиться до 14 м/с. Температурный фон днем поднимется до 19…24°С, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В краевой столице в воскресенье также ожидается дождь с грозой и ветром до 14 м/с. Днем температура воздуха может прогреться до 22°С.
По прогнозам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, дожди ожидаются и в понедельник, и, возможно, во вторник. В отдельных районах количество осадков может превысить 50 мм.