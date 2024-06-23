В Пермский край нагрянут дожди и грозы

Сегодня, 23 июня, в Прикамье ожидается облачная погода. В некоторых районах пройдут дожди, ливни, а также грозы. При грозе ветер может усилиться до 14 м/с. Температурный фон днем поднимется до 19…24°С, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.