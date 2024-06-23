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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки

В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки

23 июня 2024, 09:31
Фото: Mash
Однако сразу десятерых она выкормить не смогла.
Сюжет
Драма

В зоопарке Перми родили сразу две носухи. Одна из них забрала детенышей у соседки, но выкормить сразу десятерых ей оказалось не под силу. После этого часть детенышей, оставшихся без матери, начали выкармливать сотрудники зоопарка. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Сейчас у новорожденных вместо материнского молока козье. Кроме этого, детенышам дают каши, мясо, фрукты и овощи, а также часто с ними гуляют на свежем воздухе.

Видео: Mash
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