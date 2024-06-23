В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки

В зоопарке Перми родили сразу две носухи. Одна из них забрала детенышей у соседки, но выкормить сразу десятерых ей оказалось не под силу. После этого часть детенышей, оставшихся без матери, начали выкармливать сотрудники зоопарка. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.