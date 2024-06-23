В пермском зоопарке носуха отобрала детенышей у другой самки

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В зоопарке Перми родили сразу две носухи. Одна из них забрала детенышей у соседки, но выкормить сразу десятерых ей оказалось не под силу. После этого часть детенышей, оставшихся без матери, начали выкармливать сотрудники зоопарка. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Сейчас у новорожденных вместо материнского молока козье. Кроме этого, детенышам дают каши, мясо, фрукты и овощи, а также часто с ними гуляют на свежем воздухе.