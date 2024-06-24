Александр Исаевич: Ключевая цель первого этапа нацпроекта по МСП достигнута

В настоящее время малый и средний бизнес занял те сегменты рынка, которые не привлекают внимания крупных предприятий. Сектор МСП гибко реагирует на изменения в экономике, что позволяет ему быстро адаптироваться и перестраивать свою работу. Сегодня 70 процентов закупок по закону № 223-ФЗ осуществляются у представителей малого и среднего бизнеса. Доля продукции обрабатывающих производств в госзакупках с 2016 по 2023 год выросла с 8 до 45 процентов, а в закупках высокотехнологичной продукции — с 12 до 45 процентов.