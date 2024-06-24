Александр Исаевич: Ключевая цель первого этапа нацпроекта по МСП достигнута

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Исаевич отметил, что малые и средние предприятия проявляют устойчивость и способность адаптироваться к сложившимся экономическим реалиям. На данный момент количество представителей МСП в России превышает 6,5 миллиона человек, а количество самозанятых приближается к 10,5 миллиона. МСП-сектор играет важную роль в формировании валового внутреннего продукта страны и помогает смягчить негативные последствия санкционного давления, передает РБК.
В настоящее время малый и средний бизнес занял те сегменты рынка, которые не привлекают внимания крупных предприятий. Сектор МСП гибко реагирует на изменения в экономике, что позволяет ему быстро адаптироваться и перестраивать свою работу. Сегодня 70 процентов закупок по закону № 223-ФЗ осуществляются у представителей малого и среднего бизнеса. Доля продукции обрабатывающих производств в госзакупках с 2016 по 2023 год выросла с 8 до 45 процентов, а в закупках высокотехнологичной продукции — с 12 до 45 процентов.
На Петербургском международном экономическом форуме был заключен контракт с Терским заводом алмазного инструмента о поставке российского бурового инструмента для компании «Росгео». Ранее такое оборудование приобреталось у партнеров из Швеции, Китая и Канады.
В последние годы российский бизнес успешно адаптировался к санкциям, превратив их в стимул для развития. Количество зарегистрированных предприятий в сферах онлайн-торговли, курьерской доставки продуктов, IT-разработки и производства одежды значительно увеличилось. Особенно стремительно растет сфера электронной коммерции. Число предпринимателей, занимающихся онлайн-торговлей, возросло с 43 до 405 тысяч.
Большую роль в поддержке малого и среднего предпринимательства сыграла цифровая трансформация. В 2022 году была создана цифровая платформа МСП.РФ. На данный момент количество зарегистрированных предпринимателей на этом сервисе превышает 850 тысяч. Благодаря платформе удалось стандартизировать 10 основных мер поддержки бизнеса и обеспечить равные условия доступа к помощи для предпринимателей по всей стране.
«Главной задачей нацпроекта по МСП на первом его этапе были обеспечение занятости, поддержка тех, кто готов открываться или масштабироваться, создавая новые рабочие места. В целом она выполнена — сейчас в малом и среднем бизнесе трудятся более 27,6 млн человек», — подчеркнул Александр Исаевич.
Он также заявил о намерении совершить переход переходу от количественного к качественному росту МСП-сектора и более целевым мерам поддержки, которые послужили бы стимулом для развития бизнеса.