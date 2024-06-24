Американский защитник перешел из «Уралмаша» в «Парму»

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В состав пермского баскетбольного клуба «Парма» вошел американский защитник Гарретт Нэвелс (31 год, 188 см). Контракт с ним подписан на один сезон, пишет пресс-служба «Пармы».
Ранее спортсмен играл за клубы из Испании, Италии, Сербии и Португалии, а также в G-League (низшая лига Национальной баскетбольной ассоциации для фарм-клубов). Сезон 2022/23 Гарретт выступал в польском клубе «Трефл Сопот», с которым выиграл Кубок Польши и MVP турнир. В среднем в чемпионате Польши Нэвелс набирал 13,9 очка, 4,4 подбора и 3,2 передачи.
В минувшем сезоне защитник выступал за «Уралмаш» (Екатеринбург), был одним из ключевых игроков. В 46 матчах в среднем он набирал 15,2 очка, 3,7 подбора, 3,7 передачи, 1,3 перехвата за 28 игровых минут.