Американский защитник перешел из «Уралмаша» в «Парму»

Ранее спортсмен играл за клубы из Испании, Италии, Сербии и Португалии, а также в G-League (низшая лига Национальной баскетбольной ассоциации для фарм-клубов). Сезон 2022/23 Гарретт выступал в польском клубе «Трефл Сопот», с которым выиграл Кубок Польши и MVP турнир. В среднем в чемпионате Польши Нэвелс набирал 13,9 очка, 4,4 подбора и 3,2 передачи.