Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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В Казани завершились Игры БРИКС, которые называют главным спортивным мероприятием года. В этом году они проходили в столице Татарстана и частично в Москве с 11 по 23 июня. Эксперты говорят, что Игры полезны для спортсменов, которые из-за санкций не могут попасть на Олимпийские игры в Париже. Однако есть момент, которые испортил впечатление от соревнований, утверждает издание «Новые известия».
Еще до начала Игр БРИКС спортивные комментаторы и чиновники сравнивали их с олимпиадами, проводимыми под эгидой Международного олимпийского комитета. Однако выяснилось, что масштаб соревнований не так грандиозен, и данные о количестве стран и спортсменов неоднократно различались.
31 мая вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко говорил о 97 странах и 5 тыс. спортсменов. 8 июня издание «Спорт-экспресс» озвучило цифру в 93 страны и 3,5 тыс. участников. А через две недели, 22 июня, министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время саммита министров спорта стран БРИКС сообщил, что на соревнования заявились 4,5 тыс. человек из 86 стран. А день спустя 116.ru сообщило, что на Игры БРИКС приехали представители 68 стран.
Такую разницу в данных о количестве государств-участников и спортсменов невозможно не заметить. Помимо этого, на церемонии закрытия Игр 23 июня журналисты заметили флаги недружественных стран — Германии, Швейцарии, Чили, Великобритании и других. Они были даже в первых рядах на трибунах. Затем выяснилось, что в числе участников соревнований был литовец Андриус Мазейка, якобы победивший в трех схватках в татарской борьбе на поясах корэш. Вскоре обнаружилось, что спортсмен выиграл на чемпионате, даже не появившись там. Президент федерации борьбы Литвы Гедрюс Дамбраускас рассказал, что последний раз видел Андриуса более двух лет назад. Сам борец ушел из профессионального спорта из-за травмы спины более трех лет назад.
Казусы на этом не окончились. Российский синхронист Александр Мальцев выступил в своей дисциплине в гордом одиночестве и завоевал золото — соперников у него не было. Журналисты «Новых известий» задаются вопросом: зачем в графике соревнований были дисциплины, в которых нет участников или соперников?
После 10-го соревновательного дня в турнирной таблице ожидаемо лидировала Россия с 262 медалями (262 золотых, 141 серебряная, 99 бронзовых). На втором месте с 247 медалями оказалась Беларусь. Китай был третьим — 62 медали. Китайские спортсмены сейчас заняты подготовкой к Олимпийским Играм, поэтому почти проигнорировали соревнования в Казани. А значит, считать победу России в Играх БРИКС выдающейся — скоропалительное решение. Организаторам все еще необходимо развивать формат этих игр, ежегодно накапливая вес и авторитет.