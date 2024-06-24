Что не понравилось спортивным экспертам в Играх БРИКС в Казани? Разбор

Такую разницу в данных о количестве государств-участников и спортсменов невозможно не заметить. Помимо этого, на церемонии закрытия Игр 23 июня журналисты заметили флаги недружественных стран — Германии, Швейцарии, Чили, Великобритании и других. Они были даже в первых рядах на трибунах. Затем выяснилось, что в числе участников соревнований был литовец Андриус Мазейка, якобы победивший в трех схватках в татарской борьбе на поясах корэш. Вскоре обнаружилось, что спортсмен выиграл на чемпионате, даже не появившись там. Президент федерации борьбы Литвы Гедрюс Дамбраускас рассказал, что последний раз видел Андриуса более двух лет назад. Сам борец ушел из профессионального спорта из-за травмы спины более трех лет назад.