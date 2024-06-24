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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Синоптики прогнозируют с 24 по 30 июня в Пермском крае дожди и похолодание

Дожди и температура ниже нормы. Синоптики дали прогноз на последнюю неделю июня

24 июня 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney

Синоптики прогнозируют с 24 по 30 июня в Пермском крае дожди и похолодание

Самым холодным днем в Прикамье станет 25 июня.

На текущей неделе пермяков ожидают дожди и температурный фон ниже климатической нормы на 2 градуса. Пик волны холода ожидается во вторник, 25 июня, предупреждают эксперты проекта «Метеоролог и я».

Сегодня, 24 июня, облачно, умеренный дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +12…+17, днём +13…+18, в восточных районах до +23. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

В вторник, 25 июня, облачно, небольшой дождь, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью +8…+13, днём +11…+16. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.

В среду, 26 июня, облачно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +7…+12, днём +15…+20. Ветер западный 2-7 м/с.

В четверг, 27 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +12…+17, днём +18…+23. Ветер южный 1-6 м/с.

В пятницу, 28 июня, облачно, умеренный дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +11…+16, днём +17…+22, по западу +11…+16. Ветер южный со сменой направления в течение суток на северное 5-10 м/с.

Согласно предварительной среднесрочной информации, в выходные условия погоды существенно не изменятся.

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