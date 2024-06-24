Дожди и температура ниже нормы. Синоптики дали прогноз на последнюю неделю июня

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
На текущей неделе пермяков ожидают дожди и температурный фон ниже климатической нормы на 2 градуса. Пик волны холода ожидается во вторник, 25 июня, предупреждают эксперты проекта «Метеоролог и я».
Сегодня, 24 июня, облачно, умеренный дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +12…+17, днём +13…+18, в восточных районах до +23. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
В вторник, 25 июня, облачно, небольшой дождь, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью +8…+13, днём +11…+16. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.
В среду, 26 июня, облачно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +7…+12, днём +15…+20. Ветер западный 2-7 м/с.
В четверг, 27 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +12…+17, днём +18…+23. Ветер южный 1-6 м/с.
В пятницу, 28 июня, облачно, умеренный дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +11…+16, днём +17…+22, по западу +11…+16. Ветер южный со сменой направления в течение суток на северное 5-10 м/с.
Согласно предварительной среднесрочной информации, в выходные условия погоды существенно не изменятся.