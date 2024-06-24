Финалистом телешоу «Суперниндзя. Дети» стал 14-летний пермяк Лев Барях

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В финал спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на телеканале СТС прошел 14-летний пермяк Лев Барях. Он продолжит бороться за денежный приз — 6 млн рублей между собой разделят три победителя проекта.
Как рассказали в пресс-службе СТС, в полуфинале Лев уверенно прошел испытания и первым закрепил кольцо на пьедестале. Пермский подросток запомнился зрителям не только харизмой, скоростью и уверенностью в себе, но и амбициозными планами. Ранее он говорил, что планирует запустить приложение «СкалолазоТиндер», которое поможет найти напарника для занятий скалолазанием.
Всего за победу в телешоу борются 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси. Препятствия адаптированы под каждую возрастную группу участников — 9-10, 11-12 и 13-14 лет. Для съемок была построена 86-метровая трасса. На разработку и производство конструкции затрачено четыре месяца.
Ранее стало известно, что в телешоу также снялась 13-летняя жительница Перми Маргарита Кудреватых — она учится в кадетской школе.