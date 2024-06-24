Финалистом телешоу «Суперниндзя. Дети» стал 14-летний пермяк Лев Барях

Как рассказали в пресс-службе СТС, в полуфинале Лев уверенно прошел испытания и первым закрепил кольцо на пьедестале. Пермский подросток запомнился зрителям не только харизмой, скоростью и уверенностью в себе, но и амбициозными планами. Ранее он говорил, что планирует запустить приложение «СкалолазоТиндер», которое поможет найти напарника для занятий скалолазанием.