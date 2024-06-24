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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Перми из Камы спасли 12-летних мальчика и девочку

Из Камы пермские спасатели достали мальчика и девочку, которых сносило течением

24 июня 2024, 16:30
Фото: ВКонтакте/Поисково — спасательная служба КМО (16+)

В Перми из Камы спасли 12-летних мальчика и девочку

Они были обнаружены в районе Решетниковского спуска.

В пятницу, 21 июня, пермские спасатели извлекли из Камы двух детей. Об этом сообщают в МКУ «Пермская городская служба спасения»

На пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о двух детях 13-14 лет, которых сносит по течению в ста метрах от берега в районе Решетниковского спуска в начале набережной.

Спасатели на катере «Русбот» выехали к месту на разведку. На месте были обнаружены двое детей 12 лет, мальчик и девочка, которые держались за стену здания грузового порта. Дети были эвакуированы на берег и переданы сотрудникам полиции для дальнейших выяснений обстоятельств.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Кама#Спасатели
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