Из Камы пермские спасатели достали мальчика и девочку, которых сносило течением

Спасатели на катере «Русбот» выехали к месту на разведку. На месте были обнаружены двое детей 12 лет, мальчик и девочка, которые держались за стену здания грузового порта. Дети были эвакуированы на берег и переданы сотрудникам полиции для дальнейших выяснений обстоятельств.