Из Камы пермские спасатели достали мальчика и девочку, которых сносило течением

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
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Updated Сегодня, 16:32
В пятницу, 21 июня, пермские спасатели извлекли из Камы двух детей. Об этом сообщают в МКУ «Пермская городская служба спасения»
На пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о двух детях 13-14 лет, которых сносит по течению в ста метрах от берега в районе Решетниковского спуска в начале набережной.
Спасатели на катере «Русбот» выехали к месту на разведку. На месте были обнаружены двое детей 12 лет, мальчик и девочка, которые держались за стену здания грузового порта. Дети были эвакуированы на берег и переданы сотрудникам полиции для дальнейших выяснений обстоятельств.